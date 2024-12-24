"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Edirne'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Edirne'de anıldı

"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Edirne\'de anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

24.12.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parktaki anıtın önünde düzenlenen törende, katılımcılar anıta çelenk sundu.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının çok acılar çekmiş bir coğrafya olduğunu söyledi.

Edirne'de her hanede Balkan göçleri sırasında yaşanmış acı hikayelerin yer aldığını belirten Sezer, "Yönetimlerin, iktidarda bulunanların vermiş olduğu kararlar en fazla masum insanları etkiliyor ve onların en büyük mağdurları aslında dünyadan hiç haberi olmayan çocuklar, yaşlılar ve masum insanlar." dedi.

Sezer, Türkan bebeğin o dönemde yaşanan zulüm ve eziyeti anımsatan bir sembol olduğunun altını çizdi.

"Bugün Bulgaristan'la çok güzel ilişkilerimiz var. Bulgaristan'da çok güzel atılımlar var ama tekrar aynı acıları yaşamamamız için bizim Türkan bebekleri unutmamamız lazım." diyen Sezer, Suriyeli Aylan bebeğin de hala hatırlandığını, onun da Türkan bebek gibi masum bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim bebeğin dedesinin de geçtiğimiz günlerde yardım faaliyetlerinde görev alırken bombalama sonucu hayatını kaybettiğini vurgulayan Sezer, "Dedesi de torununa kavuştu. Biz kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanın bedellerini hep acı bir şekilde ödüyoruz. Bu acı bedelleri ödememek için de Türkan bebeklere, Aylan bebeklere sahip çıkmamız lazım ve onları hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız lazım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da 18 aylık Türkan bebeğe yapılan saldırının insanlık onuruna yapılan büyük bir saldırı olduğunu belirtti.

Türkan'ın kimliğinden, dilinden ve kültüründen vazgeçmeye zorlanan bir milletin temsilcisi olduğunu dile getiren Akın, "Türkan bebek yaşasaydı bugün aynı yaşlarda olacaktık. Kız kardeşimin acısını her daim yüreğimizde yaşıyoruz. Acılardan beslenmiyoruz, acılarımızı unutmuyoruz, geçmişten ders alıyoruz. Her zaman birlik ve mücadele içerisinde, Balkanlar'da, dünyada, coğrafyamızda barışı, huzuru destekliyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Türkan bebeğin ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili Remzi Osman da Bulgaristan'da asimilasyon çalışmalarının 1984'den önce başladığını, asimilasyonu konuşurken buna dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bulgaristan Kızılcaağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman da Türkan bebeğin unutulmamasını sağlayanlara teşekkür ederek törene katılanları Bulgaristan'daki anma programlarına davet etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de Türkan bebek gibi şehitleri anma programlarını çok önemli bulduklarını belirterek tüm dünyada savaşların son bulmasını diledi.

Programda Kırcaali'den gelen öğrenciler şiir okudu.

Dinleti sırasında bazı Bulgaristan göçmenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Tören, Türkan bebek anıtına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, edirne, Güncel, Tören, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkan bebek' ölümünün 40. yılında Edirne'de anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Edirne'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.