"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı

"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ\'da anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

22.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Ülkü Ocakları tarafından Selanik Meydanı'ndaki Türkan Bebek Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Orta Cami İmamı Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerden olduğunu söyledi.

Türklerin sevgi medeniyetinin mimarı olduğunu belirten Korkmaz, "Bizler, insanlığın insanca yaşayabileceği toplumu ve dünyayı hayal eden, cihana bu yüzden hakim olmak isteyen bir milletin evlatlarıyız. Türk milletinin misyonu bu. Türkan bebek hak ile batılın savaşının bir ürünüdür. Bizler onların bebekleri onurlu bir şekilde yaşasın diye mücadele verirken, onlar bizim ana karnındaki bebeklerimizi bile şehit ettiler. Türk milletinin farkı burada. Türk milleti var oldukça dünya dönmeye devam edecek." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de Türklerin kimliğinden ve dininden vazgeçmeyen bir millet olduğunu ifade etti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İlker Yücel de Balkanlarda tarif edilemez acıların yaşandığını dile belirtti.

Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu da Türkan bebeği saygıyla anmaya devam ettiklerini söyledi.

Törende, Bulgaristan'daki Belene kampında kalan Mehmet Vatansever de yaşadıklarını anlattı.

Ayın 'başarılı ilçe ocağı' seçilen Süleymanpaşa Ülkü Ocakları'na, temsili 57. Alay Sancağı hediye edilen tören, fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Politika, Güncel, Tören, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkan bebek' ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.