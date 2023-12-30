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Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili küfürlü video yayınlayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili küfürlü video yayınlayan şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası sosyal medyada yayınlanan küfürlü video nedeniyle şüpheli A.Y'nin Samsun'da gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, halkı kin düşmanlığına tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alınan şahsın adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili küfürlü video yayınlayan şüpheli gözaltına alındı
30.12.2023 - 15:55,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası sosyal medyada yayınlanan küfürlü video nedeniyle şüpheli A.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-4" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'Halkı Kin Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır.

Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili küfürlü video yayınlayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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