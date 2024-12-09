Türkçenin İmlası Sempozyumu İstanbula Geliyor

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası" başlıklı uluslararası sempozyum, 7-9 Mayıs 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sempozyumun onur kurulu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu ve TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem'den oluşuyor.

Sempozyum, Türkçenin imla, yazım ve söyleyiş açısından durumuna dair farklı görüşlerin dile getirilmesi, imla ve yazım kurallarının tarihi seyrinin ortaya konularak belli başlı meselelerin tespit edilmesi, imla meselelerine dair çözüm önerilerinin sunulması ve bu önerilerin resmi kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlıyor.

Sempozyumda dilbilimciler ve uzmanlar tarafından imla mesesi ele alınacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, derneğin kuruluş amacı doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarına cevap verecek, çelişkilerden uzak, basit, anlaşılır, kafa karışıklığına yol açmayan ve ideolojik dayatmalardan arındırılmış yeni bir "İmla Kılavuzu" önerisinde bulunduklarını aktardı.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan ve TDED Yayınlarından çıkan "Yazım Kılavuzu ile İlgili Tespit ve Öneriler" başlıklı çalışma ile ilk adımı attıklarını kaydeden Erdem, sempozyumun da aynı amaçla Türkçenin geleceği için atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Erdem, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayınlanan imla kılavuzunda bugüne dek pek çok değişiklik yapıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Geçen bunca zamana rağmen üzerinde mutabakat sağlanan, kendi içinde tutarlı, toplumda kabul gören bir 'İmla Kılavuzu' hazırlanamamıştır. Alıntı kelimelerin yazımından birleşik kelimelerin yazımına, uzatma ve inceltme işaretlerinin kullanımından yabancı dillerden alınan kelimelerde çift 'I' harfinin yazımına kadar birçok konuda fikir birliğine varılamamış ve kafa karışıklıkları giderilememiştir. Aksine bir asra yakın sürede TDK tarafından belirlenen imla kurallarının toplum tarafından kabul görmemesine ve güçlü bir gelenek oluşmamasına sebep olmuştur. Bunu artık görmemiz ve gerekeni yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda 'Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu'nu düzenleyerek, sağlıklı bir zeminde dilbilimciler ve uzmanlar tarafından tartışılıp olgunlaştırılmasına imkan vererek imla meselesini nihayete erdirmeyi hedefliyoruz."

"Türkçenin imlası güncel bir mesele olmaya devam ediyor"

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk da Türkçenin imla ve yazım meselelerinin, tarihi arka planıyla akademik ve bilimsel ortamlarda tartışılmasına imkan tanımak amacıyla sempozyumu düzenlediklerini ifade etti.

Sempozyumda, medyada Türkçenin kullanımı, dijital çağda dilde yaşanan gelişmeler, konuşma dili, yapay zekanın dilin gelişimine etkisi gibi konuların da yer aldığını vurgulayan Çoruk, şunları kaydetti:

"Türkçenin imlası güncel bir mesele olmaya devam ediyor. Bu meselenin yurt dışı ve yurt içinden uzmanlar tarafından bilimsel bir ortamda tartışılması ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması hedefiyle yola çıktık. Türk lehçelerinin imla tecrübelerinin tespit edilmesi, Türkçenin imla ve yazımında karşılaşılan meselelerin ortaya konulması, Türkçenin imlasının tarihi seyrinin değerlendirilmesi, ilköğretimden üniversiteye kadar eğitim öğretimin tüm kademelerinde imla meselesinin ele alınması, Türkçenin imla birliğinin sağlanması için yapılabileceklerin bilimsel bir ortamda tartışılarak çözüm önerilerinin sunulması bu sempozyumun konuları arasındadır. Ayrıca Türkçenin imlasıyla ilgili, eski ve yeni bilgileri, uygulamaları karşılaştırmak, yeni yaklaşımlarla meseleye odaklanmak, meselelere farklı ve yeni çözüm önerileri üretmek mümkün olacaktır. 7-9 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu'nda gerçekleşecek sempozyumda yurt içi ve yurt dışından pek çok akademisyen bir araya gelecek ve Türkçenin imla meselesini her yönüyle değerlendirecektir."

Sempozyuma bildiri çağrısı

Ortak Türk alfabesi, alıntı ve birleşik kelimelerin yazımı, noktalama işaretlerinin kullanımı, tarihi metinlerin Türkiye Türkçesine aktarılmasında dilin kullanımı, medya dili ve sorunları, dijital ortamda Türkçenin kullanımı, yapay zeka ve Türkçenin geleceği ile tarih boyunca imla tartışmaları konularında sempozyuma bildiri kabul edilecek.

Başvuru sahipleri, bildirilerin özet teslimini 10 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek. Kabul edilen özetlerin bildirimi ise 3 Mart 2025'te duyurulacak. Sempozyumun programı 14 Nisan 2025'te ilan edilecek. Sempozyum metinlerinin teslimi ise 30 Haziran 2025'te yapılacak.

Bildiri ile katılmak için "www.tded.org.tr" resmi sitesinde yer alan "Türkçenin İmlası Sempozyumu" sayfasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Sempozyumuna katılmak için bildiri başlığı ile 200-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet, başvuru formunu doldurarak "imlasempozyumu@tded.org.tr" adresine gönderilebilecek.

Sunulacak bildirilerin özgün değer taşıması, alana yenilik getirmesi, daha önce başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış veya herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekiyor.

Bildiri sunacak konuşmacıların ulaşım ve konaklama masrafları sempozyum düzenleme kurulu tarafından karşılanacak.