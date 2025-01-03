Türkçenin İmlası Üzerine Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkçenin İmlası Üzerine Toplantı

Türkçenin İmlası Üzerine Toplantı

TDED, Sakarya'da 'Türkçenin İmlası' konulu toplantı düzenledi, dilin önemi vurgulandı.

03.01.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin İmlası" ana konusuyla Sakarya'da gerçekleştiriliyor.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, her yıl bir kentte toplantı yaparak çalışmaları değerlendirdiklerini, gerçekleştirecekleri projeleri tespit ettiklerini söyledi.

Erdem, derneğin kuruluşundan ve yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Amacımız açık ve net; toplumda dil şuurunun oluşmasına ve gelişmesine katkı vermek, bu yolda çalışanlarla işbirliği yapmak. Dil, Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden biri. İnsan, kendini, dünyayı, nesneleri dille anlamlı kılar. Duygu ve düşünceleri, sözlü ve yazılı olarak dille ifade eder. Dil, her şeyden önce kimliktir, hem milli hem de şahsi kimliği oluşturur." diye konuştu.

Dilin kıymetli olduğunu vurgulayan Erdem, "Bu kıymetini çok fazla bilmediğimiz için de dilin bozulmasına seyirciyiz. Bu toplantılarda olabildiğince derdimizi dostlarımıza hatırlatmak milli görevdir. Devletleri kuran milletlerdir ama devletleri yaşatan, ona renk veren dildir." dedi.

Erdem, dilin devleti koruduğunu dile getirerek, "Dil savunması, vatan savunmasıdır. Tarihe şöyle baktığınız zaman dilini koruyan, geliştiren milletler, büyük medeniyetler inşa ettikleri gibi kalıcı olmuşlardır ama dilini değersizleştiren, diline gereken değeri vermeyen milletler de tarih sahnesinden sökülüp atılmışlar ve tarih çöplüğünde yerini almışlar." ifadesini kullandı.

"Dilimiz, dünyanın kadim dillerinden biri"

Dilin, devletleri devlet, milletleri millet yaptığını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Biz çok büyük milletin mensuplarıyız, dünyanın en kadim milletlerinden biriyiz. Dilimiz de dünyanın kadim dillerinden biri. İlk günden beri Türkçe, hep devlet dili olmuştur. Bütün hor kullanmalara rağmen bugün iddia ediyorum kelime sayısı İngilizce'nin kelime sayısından daha az değildir. Unuttuğumuz, kenara koyduğumuz kelimeleri de sözlüğe dahil edin, dünyanın kelime sayısı bakımından en büyük dillerinden biridir. Türkçe, bugün bütün olumsuzluklara, hoyratlıklara rağmen dünyada konuşulan 5. büyük dildir, bugün dünyanın her tarafında mutlaka bir tane konuşanını bulduğumuz dildir. Unutmamak lazım büyük medeniyetler büyük dillerle inşa edilir. Dilsiz medeniyetler inşa edilmez. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli işi, bence dil meselesidir. Bunun meselelerini, problemlerini bulup mutlaka çözmek gerekir."

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da dil olmadan konuşmanın, iletişim kurmanın, anlaşmanın ve geçmişten geleceğe köprü kurmanın mümkün olmadığını belirterek, dilin sosyal medya, iletişimin artması ve dünyanın hızlı şekilde ulaşılabilir olması nedeniyle etkilendiğini kaydetti.

Çocukların bu durumdan etkilendiğine işaret eden Doğan, "Türkçe'yi elbette yaşatacağız, gelecek nesillere taşıyacağız. Nesilleri korumanın yollarından biri de dili korumaktan geçiyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken'in selamlama konuşması yaptığı programa, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantı, Sapanca ilçesindeki otelde 2 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekrem Erdem, Edebiyat, Türkiye, sakarya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçenin İmlası Üzerine Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türkçenin İmlası Üzerine Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.