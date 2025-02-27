Türkçeyi ana dili gibi konuşan kız kardeşler yarışmalarda Sakarya'yı temsil edecek - Son Dakika
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Türkçeyi ana dili gibi konuşan kız kardeşler yarışmalarda Sakarya'yı temsil edecek

Türkçeyi ana dili gibi konuşan kız kardeşler yarışmalarda Sakarya'yı temsil edecek 14 yaşındaki Hedil Al Hasan: "Buralara ulaşmak benim hayalimdi, Elhamdülillah başarabildim" Türkçeyi ana dili gibi konuşan ve girdikleri şiir ile hikaye yarışmalarında Sakarya'da birincilik elde eden Suriyeli iki...

27.02.2025 19:34
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Türkçeyi ana dili gibi konuşan kız kardeşler yarışmalarda Sakarya'yı temsil edecek

14 yaşındaki Hedil Al Hasan: "Buralara ulaşmak benim hayalimdi, Elhamdülillah başarabildim"

SAKARYA - Türkçeyi ana dili gibi konuşan ve girdikleri şiir ile hikaye yarışmalarında Sakarya'da birincilik elde eden Suriyeli iki kız kardeş, Çanakkale Savaşları'nın 110. Yıl Dönümü Anma Törenleri çerçevesinde düzenlenen Resim, Şiir ve Hikaye Yarışması'nda derece elde ederlerse Ankara'da Sakarya'yı temsil edecek.

Karasu Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu'nda öğrenim gören ve Türkçeyi ana dilleri gibi konuşan Suriyeli Hedil Al Hasan ve kardeşi Siba Al Hasan, Sakarya'da düzenlenen şiir ve hikaye yarışmalarında il birinciliği elde etti. 29 Ekim, 10 Kasım ve 18 Mart konulu yarışmalarda derece alan iki kız kardeş, Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Sakarya'yı temsil etme hakkı kazandı. Kardeşlerin, Türkçeyi okulda öğrendiklerini belirten Şehit Ferhat Sözer İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Ova, "18 Mart temalı şiir ve hikaye yarışmasında iki kardeş öğrencimiz il birincisi oldu ve Ankara'da ilimizi temsil edecek. İki öğrencimiz de Suriye'den ülkemize gelen öğrenciler. Türkçeyi okulumuzda öğrendiler. Dilimize ve manevi değerlerimize son derece hakim oldular ve benimsediler. Bunun için gururluyuz" dedi.

"Buralara ulaşmak benim hayalimdi Elhamdülillah başarabildim"

Okulun Türkçe Öğretmeni Seda Aydoğdu ise "İki öğrencimizin ilde ve ilçede başarıları var. 29 Ekim, 10 Kasım ve Mevlid-i Nebi yarışmalarında derece aldılar. Dilimizin zenginliklerini kullandıkları için mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Türkçeyi ana dili gibi konuşan 14 yaşındaki yabancı uyruklu Hedil Al Hasan, "Türkiye'de dilimi geliştirdim ve yarışmalarda derece kazandım. Öğretmenlerimin yardımıyla bunu başardım. Aslında yazarken çok endişelerim vardı ama denemek istedim. Bir Suriyeli olarak kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için büyük bir başarıdır. Buralara ulaşmak benim hayalimdi, Elhamdülillah başarabildim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Kültür, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçeyi ana dili gibi konuşan kız kardeşler yarışmalarda Sakarya'yı temsil edecek - Son Dakika

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