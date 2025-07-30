Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?