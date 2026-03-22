Türker Adakale'den Uganda'da Kütüphane Kuruldu - Son Dakika
Türker Adakale'den Uganda'da Kütüphane Kuruldu

Türker Adakale\'den Uganda\'da Kütüphane Kuruldu
22.03.2026 09:49
Türker Adakale, Uganda'daki yetimhaneye 120 kitapla kütüphane kurarak çocuklara eğitim fırsatı sundu.

İZMİR'de yaşayan Ekonomist Türker Adakale (41) 3 yıl önce turist olarak gittiği Uganda'da bir dağ köyündeki yetimhanede kalan ve kitap olmadan büyüdüğüne tanık oldukları çocuklar için Türkiye'ye döndükten sonra topladığı İngilizce 120 kitapla kütüphane kurdu. Adakale, kütüphaneyi ilerleyen süreçte büyütmeye çalışacağını söyledi.

İzmir'de bir kamu kurumunda ekonomist olarak çalışan Türker Adakale, 3 yıl önce turistik amaçla gittiği Uganda'da Kabale şehrindeki bir dağ köyünde 'Colour Our Lives Yetimhanesi'nde kalan çocukların kitap olmadan büyüdüğüne şahit oldu. Türkiye'ye döndükten sonra dağ köyündeki yetimhaneye kütüphane kurma hedefiyle arkadaşlarından İngilizce kitaplar toplayan Adakale, bavulunda götürdüğü 120 kitapla bu ay Uganda'ya giderek, yetimhanedeki çocuklar için küçük bir kütüphane kurdu. Masal kitaplarından ders kitaplarına, romanlardan hikaye kitaplarına kadar geniş bir yelpazede oluşturulan kütüphane, bölgedeki çocuklar için dış dünyaya açılan ilk pencere oldu.

'BİREYSEL ÇABALARIMLA ÇOCUKLARA KİTAP TOPLADIM'

Afrika'ya 3 yıl önce ilk defa gittiğini aktaran Adakale, "Uganda'yı gezerken bir yetimhaneyi ziyaret etme şansım oldu. Daha sonra yetimhanenin müdürüyle arkadaş olduk. Çocukların yokluk içerisinde olduklarını görünce onlar için bir şeyler yapmak istedim. Çocukların en çok yokluğunu çektiği şey eğitim ve kitaba erişimdi. Yetimhaneye gittiğimde çocukların bir tane bile kitaplarının olmadıklarını görmüştüm. Herhangi bir dernek ya da vakıf adına çalışmadan tamamen bireysel çabalarımla arkadaşlarımdan da destek isteyerek çocuklara kitap toplamaya başladım. Uganda'da çocukların bir nevi ana dilleri de İngilizce olduğu için topladığım kitapların tamamı İngilizce. Yaklaşık 120 kitap toplayıp, kitapları geçtiğimiz haftalarda kendim götürüp teslim ettim ve yetimhaneye küçük bir kütüphane kurduk. Çocuklar ilk defa kitaplara kavuştukları için çok mutlu oldular" diye konuştu.

'KÜTÜPHANEYİ BÜYÜTMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Kütüphaneyi ilerleyen süreçte büyütmeye de çalışacağını dile getiren Adakale, "Bugüne kadar Türkiye'de de farklı gönüllü çalışmalarda bulunmuştum. Gönüllülüğün herhangi bir ülkesi, milleti olmaması gerektiğini o nedenle de bu tür yardım çalışmalarının küresel ölçekte de artırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yetimhanede iki tane sınıf olduğunu, sınıflardan birini kütüphaneye çevirdiklerini aktaran Adakale, "Yetimhane binası kerpiçten yapılma, pencereleri ve kapıları yok, normal bir sınıf şartlarında eğitim alamıyorlar. Kütüphanenin olduğu sınıfta artık hem kitap okuyacaklar hem de eğitimlerini almaya devam edecekler. Daha çok kitap toplamayı başarabilirsek gerçek bir kütüphaneye çevirme yönündeki değerlendirmeleri de yapacağız" dedi.

Adakale, "Afrika gibi ülkelere yolu düşen, eğitime, küresel eşitliğe kavuşma konusunda sıkıntı çeken ülkelere yolu düşen herkes en azından yanında bir kitap bile götürebilirse o çocukların dünyasına, umuduna çok önemli bir değer katabileceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türker Adakale'den Uganda'da Kütüphane Kuruldu - Son Dakika

