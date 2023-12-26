TÜRKFİLM\'in kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı

Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliğinin (TÜRKFİLM) kuruluşuna dair iyi niyet beyanı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle imzalandı.

Taşkent'te Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) organizasyonuyla toplantı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TÜRKSOY'dan yetkililer katıldı.

Toplantıda, Türk sinema endüstrisinin paydaşlarının ihtiyaç duyabileceği konularda destek sağlamak, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını yansıtan ve Türk halklarının birliği ile kardeşliğini güçlendiren yapımların üretimini teşvik etmek, sinema alanındaki mevcut bilgi, birikim ve tecrübelerin karşılıklı aktarımını sağlamak ve bu şekilde Türk dünyasında sosyal, kültürel ve ekonomik gelişime katkı sunmak amacıyla Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliğinin kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı.

Katılımcılar, TÜRKFİLM'in 1. Genel Kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve taraflar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda oy birliğiyle Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı Başkanı Firdevs Abduhalikov'a yetki verdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, toplantıya gönderdiği mesajda, kuruluşundan dolayı TÜRKFİLM'i kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Raev, TÜRKFİLM'in üye ülkeler arasında sinema alanında karşılıklı işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ve zengin Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Daha önce TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin öncülüğünde, Türk dünyası birlik ve beraberliğini güçlendirecek ortak yapımları desteklemek, Türk sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu mekanizmaları oluşturmak ve halihazırda yürütülen ortak projeleri zenginleştirmek amacıyla üye ülkeler sinema uzmanlarının yer alacağı bir çalışma grubu kurulmuştu.

Çalışma grubu, Taşkent, Bakü ve Semerkant şehirlerinde düzenledikleri toplantıların ardından Türk dünyası sinema yöneticilerini tek çatı altında birleştirecek bir birliğin kurulması konusunda mutabık kalmıştı.