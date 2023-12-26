 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜRKFİLM'in kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKFİLM'in kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı

Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliği (TÜRKFİLM) kuruluşuna dair iyi niyet beyanı, Taşkent'te düzenlenen törenle imzalandı. Türk sinema endüstrisinin desteklenmesi ve Türk dünyasının birliğini güçlendiren yapımların üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

TÜRKFİLM\'in kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı
26.12.2023 - 16:13,
Abone Ol

Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliğinin (TÜRKFİLM) kuruluşuna dair iyi niyet beyanı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle imzalandı.

Taşkent'te Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) organizasyonuyla toplantı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TÜRKSOY'dan yetkililer katıldı.

Toplantıda, Türk sinema endüstrisinin paydaşlarının ihtiyaç duyabileceği konularda destek sağlamak, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını yansıtan ve Türk halklarının birliği ile kardeşliğini güçlendiren yapımların üretimini teşvik etmek, sinema alanındaki mevcut bilgi, birikim ve tecrübelerin karşılıklı aktarımını sağlamak ve bu şekilde Türk dünyasında sosyal, kültürel ve ekonomik gelişime katkı sunmak amacıyla Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliğinin kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı.

Katılımcılar, TÜRKFİLM'in 1. Genel Kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve taraflar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda oy birliğiyle Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı Başkanı Firdevs Abduhalikov'a yetki verdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, toplantıya gönderdiği mesajda, kuruluşundan dolayı TÜRKFİLM'i kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Raev, TÜRKFİLM'in üye ülkeler arasında sinema alanında karşılıklı işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ve zengin Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Daha önce TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin öncülüğünde, Türk dünyası birlik ve beraberliğini güçlendirecek ortak yapımları desteklemek, Türk sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu mekanizmaları oluşturmak ve halihazırda yürütülen ortak projeleri zenginleştirmek amacıyla üye ülkeler sinema uzmanlarının yer alacağı bir çalışma grubu kurulmuştu.

Çalışma grubu, Taşkent, Bakü ve Semerkant şehirlerinde düzenledikleri toplantıların ardından Türk dünyası sinema yöneticilerini tek çatı altında birleştirecek bir birliğin kurulması konusunda mutabık kalmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Özbekistan, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKFİLM'in kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:32:25. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRKFİLM'in kuruluşuna dair iyi niyet beyanı imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement