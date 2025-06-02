Türkiye, 2025 EAFF Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Türkiye, 2025 EAFF Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

02.06.2025 12:32  Güncelleme: 13:27
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 EAFF Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye temsilcisi Alves Kablo, Polonya'nın Wisla Krakow takımını 6-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Başkan Yavaş, şampiyon sporcuları tebrik etti.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliğinde düzenlenen 2025 EAFF Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kupası Türkiye'nin oldu. Türkiye temsilcisi Alves Kablo, Polonya'nın Wisla Krakow takımını 6-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şampiyon sporcularla telefonda görüşerek, "Çok tebrik ediyorum. İnşallah sizden daha nice şampiyonluklar bekliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 EAFF Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi sona erdi. 8 ülkeden takımların katılımıyla gerçekleşen organizasyonun finalinde, Türkiye'yi temsil eden Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Polonya'nın Wisla Krakow takımını 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Alves Kablo'nun oyuncuları, saha içinde kutlama yaptı.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, 3 gün boyunca ABB Eryaman Spor Köyü'nde oynandı. Turnuvanın final karşılaşması ise Keçiören Aktepe Stadı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Alves Kablo, üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Yavaş'tan sporculara tebrik

Final müsabakasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek şampiyon sporcularla da konuştu. Yavaş, "Çok tebrik ediyorum. İnşallah sizden daha nice şampiyonluklar bekliyorum. Emeği geçen herkese selamlar" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da finalin Keçiören'de gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Keçiören'imizde olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Alves Kablo'nun da şampiyon olduğunu gördük. Çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ise "Ankara'mız bugün bir şampiyonluk kazandı. Ampute Takımı'mıza bize bu mutluluğu yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını 5'inci kez Ankara'mıza getirmiş oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başından beri destekliyoruz. Yeni açtığımız halı sahalarımızda başladı turnuva ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu turnuvanın büyük sponsorlarından biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, 2025 EAFF Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika

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