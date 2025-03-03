Türkiye-AB KPK Toplantısı Hazırlıkları

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(TBMM) - TBMM Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı, gelecek ay TBMM'de yapılması planlanan 82'nci KPK toplantısının hazırlıklarını görüşmek üzere toplandı. AB-Türkiye KPK Delegasyonu Eş Başkanı Emmanouil Kefaloggianni, gelecek ay TBMM'de yapılması planlanan Türkiye-AB KPK toplantısını heyecanla beklediklerini ifade ederek, toplantının bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye-AB KPK Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda bir araya geldi.

KPK Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu toplantıların parlamenter diplomasiyi desteklediğini ve TBMM ile AP'yi yakınlaştırdığını, ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Karayel, toplantıda uluslararası siyasetteki son gelişmeleri, AB'yi ve bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.

AB-Türkiye KPK Delegasyonu Eş Başkanı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni de KPK'nın 81'inci toplantısının Strazburg'da gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu toplantı geleneğini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Kefaloggianni "Mümkünse her yıl iki-üç toplantı yapmayı arzu ediyoruz. Bu toplantıyı yapma kararı da bizim inisiyatifimizle ve isteğimizle alındı. Toplantıyı nisan ayı ortasında yapmayı planlıyoruz. Bu toplantıyı büyük bir heyecanla, dört gözle bekliyoruz çünkü dünya değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi değil. Önceki toplantıdan daha büyük ve daha önemli bir şey yapmayı hedefliyoruz çünkü bölgedeki durum, farklı ülkeler arasındaki ilişkiler ABD, AB ve Türkiye arasındaki sorunlar, Ukrayna, Orta Doğu, istikrarsızlıklar... Gerçekten barış ve refah yönünde pozitif bir şeyler katabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

TBMM'de gelecek ay düzenlenecek 82'nci toplantının gündem, program ve diğer konularının ele alınacığı Türkiye-AB KPK Başkanlık Divanı toplantısı, açış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.