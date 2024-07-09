Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizması'na katılımını sürdürüyor - Son Dakika
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Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizması'na katılımını sürdürüyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'na katılımını sürdüren anlaşma, Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic tarafından imzalanan anlaşma, Türkiye ve AB arasındaki afete hazırlık, afeti önleme ve afet sonrası müdahale alanlarında işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

09.07.2024 15:05
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Türkiye'nin "Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması"na katılımın devamını sağlayan anlaşmanın Ankara'da düzenlenen törenle imzalandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, Türkiye'nin 2016 yılında dahil olduğu mekanizmaya katılımının devamını sağlayan anlaşma, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic tarafından Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Okay Memiş de katıldı.

İmza töreni öncesi gerçekleştirilen görüşmede değerlendirmelerde bulunan Bozay, AB ve Türkiye'nin, sivil koruma alanında uzun bir ortaklık geleneğine sahip olduğunu belirtti.

Bozay, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra mekanizmanın öneminin Türkiye için daha belirgin hale geldiğini, Türkiye'nin deprem sonrası mekanizma kapsamında önemli destekler aldığını ve ilerleyen yıllarda da Türkiye ve AB arasında afete hazırlık, afeti önleme ve afet sonrası müdahale alanlarında işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede, Karaloğlu da afet ve acil durumlarında Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığını, Mekanizma'da yer almanın iki taraf açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Söz konusu işbirliğinin sağladığı katkıların hem 2021'de orman yangınlarında hem de 6 Şubat depremlerini izleyen dönemde kendini "açıkça ortaya koymuş olduğunu" belirten Karaloğlu, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü afet yönetimi kapasitesiyle dünyadaki insani krizlerde yardıma koşan ilk ülkeler arasında olduğunu aktardı.

Karaloğlu, Gazze'de yaşanan derin insani kriz karşısında da Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

AB Komisyonu'nun Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları biriminden yapılan açıklamaya göre ise Lenarcic anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İmzalanan anlaşmanın doğal felaketler yaşandığında AB-Türkiye arasındaki işbirliği ve yardımlaşmanın temelini oluşturmaya devam edeceğini belirten Lenarcic, "AB Sivil Koruma Mekanizması yıllar içerisinde değerini kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Lenarcic, "Türkiye her zaman Mekanizma'nın sivil koruma desteğine güvenebilir ve aynı şekilde diğer ülkeler de Mekanizma aracılığıyla Türkiye'nin desteğine güvenebilir." ifadesini kullandı.

2001'de Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO) bünyesinde kurulan AB Sivil Koruma Mekanizması; afetlerin önlenmesi, afetlere yönelik hazırlığın ve afetlere müdahalenin geliştirilmesi için katılımcı devletler arasında sivil koruma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA

Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizması'na katılımını sürdürüyor - Son Dakika

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