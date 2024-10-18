Türkiye-ABD İlişkilerinde Stratejik İstikrar Uyarısı

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MOSKOVA, 18 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, stratejik istikrar konusundaki diyaloğun ancak ABD'nin Rusya karşıtı politikasını terk etmesi halinde yeniden başlayabileceğini belirtti.

Yerel basında Perşembe günü çıkan haberlere göre Ryabkov, "Stratejik istikrar ve Yeni START Anlaşması'nın 2026'da sona ermesinden sonra neler olabileceğine ilişkin konularda herhangi bir diyalog olasılığı, ancak ABD politikası ve eylemlerinde gerçek bir iyileşme gördükten sonra mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yürürlükte kalan nükleer silahların kontrolüne ilişkin son anlaşma olan Yeni START Anlaşması, en fazla beş yıl uzatılabiliyor. Rusya ve ABD anlaşmayı 3 Şubat 2021'de resmi olarak beş yıl uzatmıştı.

Ryabkov, Moskova'nın Washington ile silah kontrol görüşmelerini, ancak ABD'nin dış politikasına hakim olan "Rusya karşıtı saplantıyı" tamamen reddetmesi halinde yeniden başlatmaya hazır olacağını ifade etti.

İsrail'i ise İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılar konusunda uyarmaya devam edeceklerini söyleyen Ryabkov, bunun felaket niteliğinde ve "nükleer güvenliğin sağlanmasına ilişkin temel ilkelerin tamamen ihlali" olacağını belirtti.