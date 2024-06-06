Türkiye, Afganistan'a insani yardım malzemelerini demiryoluyla gönderecek - Son Dakika
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Türkiye, Afganistan'a insani yardım malzemelerini demiryoluyla gönderecek

Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi. Kararla, TCDD A.Ş, 31 Aralık 2024'e kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi. Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli; uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti ile gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, forwarder ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

06.06.2024 10:05
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi.

"Ülkemizden Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne Gönderilecek İnsani Yardım Malzemelerinin Demiryoluyla Sevki Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollanı Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Görevlendirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, TCDD A.Ş, 31 Aralık 2024'e kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli; uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti ile gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, forwarder ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Afganistan'a insani yardım malzemelerini demiryoluyla gönderecek - Son Dakika

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