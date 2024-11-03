Türkiye-Afrika İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Afrika İlişkileri Gelişiyor

Cibuti'de Türkiye-Afrika toplantısında işbirliği vurgusu ve İsrail-Filistin sorunları ele alındı.

03.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cibuti'nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın basın toplantısında, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları ele alındı.

Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed konuştu.

Merzuk, "Karşılaşılan zorlukları aşabilmemiz için işbirliği, koordinasyon ve aramızdaki dayanışmayı daha fazla güçlendirmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu durumun özellikle İsrail ve Filistin halkı arasındaki savaş göz önünde bulundurulduğunda daha fazla önem kazandığını belirten Merzuk, "Gerçekten insanlık değerlerinin göz ardı edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Bu süreç Lübnan'a da geçerek insanların ıstırap çekmesine, şimdiye kadar emsalsiz şekilde acı çekmelerine sebep oluyor. Bizim bu ıstıraba son vermek üzere çabalarımızı uluslararası düzeyde iki katına çıkarmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu durum bizim sürdürülebilir olan çözümler bulmak için çaba göstermemizi gerektiriyor." dedi.

Afrika ve Türkiye arasındaki ortaklığın öneminin de altını çizen Merzuk, bu toplantının Fidan'a teşekkürlerini iletmek için bir vesile olduğunu kaydetti.

AfB Komisyonu Başkanı Muhammed de Afrika ve Türkiye arasındaki ortaklığın 16 yıldır devam etmekte olduğunu ifade ederek, "Ortak bildiride fark ettim ki çok kilit alanlarda başarılar elde etmişiz. Bu da 2023-2026 eylem planının temelini oluşturuyor, ki bunlar Afrika birliğinin 2063 gündemiyle de uyumlu. Bu alanlar arasında altyapı var, sosyal konular, eğitim, sağlık, barış, güvenlik ve istikrar var." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in üzerine inşa edildiği ilkeler, uluslararası hukuk ve insan haklarının ayaklar altına alındığını aktaran Muhammed, " Gazze'de gördüklerimiz bunun çok net bir göstergesi. Şu anda adil olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın çok büyük bir kısmı özellikle de Afrika uluslararası ilişkilerde göz ardı ediliyor. Dolayısıyla bu hiç adil değil. Bizim mutlaka bu küresel adaletsizliğe son vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, Afrika'nın birçok yerinde bulunduğunu ve Türkiye'nin Afrika'daki neredeyse her bir altyapı sektöründe görülebileceğini dile getirdi.

Türkiye-Afrika ortaklığının çok kritik olduğunu vurgulayan ve Türk tarafına bağlılığı için takdirlerini sunan Muhammed, "Bunun korunması gerekiyor. Birlikte bundan sonra daha iyi bir gelecek için yol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf da toplantının önemine değinerek, "Türkiye-Afrika Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atıldı." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, Türkiye, Güncel, İsrail, Cibuti, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Afrika İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 18:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.