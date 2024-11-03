Türkiye-Afrika İlişkileri Gelişiyor

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Cibuti'nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın basın toplantısında, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları ele alındı.

Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed konuştu.

Merzuk, "Karşılaşılan zorlukları aşabilmemiz için işbirliği, koordinasyon ve aramızdaki dayanışmayı daha fazla güçlendirmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu durumun özellikle İsrail ve Filistin halkı arasındaki savaş göz önünde bulundurulduğunda daha fazla önem kazandığını belirten Merzuk, "Gerçekten insanlık değerlerinin göz ardı edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Bu süreç Lübnan'a da geçerek insanların ıstırap çekmesine, şimdiye kadar emsalsiz şekilde acı çekmelerine sebep oluyor. Bizim bu ıstıraba son vermek üzere çabalarımızı uluslararası düzeyde iki katına çıkarmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu durum bizim sürdürülebilir olan çözümler bulmak için çaba göstermemizi gerektiriyor." dedi.

Afrika ve Türkiye arasındaki ortaklığın öneminin de altını çizen Merzuk, bu toplantının Fidan'a teşekkürlerini iletmek için bir vesile olduğunu kaydetti.

AfB Komisyonu Başkanı Muhammed de Afrika ve Türkiye arasındaki ortaklığın 16 yıldır devam etmekte olduğunu ifade ederek, "Ortak bildiride fark ettim ki çok kilit alanlarda başarılar elde etmişiz. Bu da 2023-2026 eylem planının temelini oluşturuyor, ki bunlar Afrika birliğinin 2063 gündemiyle de uyumlu. Bu alanlar arasında altyapı var, sosyal konular, eğitim, sağlık, barış, güvenlik ve istikrar var." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in üzerine inşa edildiği ilkeler, uluslararası hukuk ve insan haklarının ayaklar altına alındığını aktaran Muhammed, " Gazze'de gördüklerimiz bunun çok net bir göstergesi. Şu anda adil olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın çok büyük bir kısmı özellikle de Afrika uluslararası ilişkilerde göz ardı ediliyor. Dolayısıyla bu hiç adil değil. Bizim mutlaka bu küresel adaletsizliğe son vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, Afrika'nın birçok yerinde bulunduğunu ve Türkiye'nin Afrika'daki neredeyse her bir altyapı sektöründe görülebileceğini dile getirdi.

Türkiye-Afrika ortaklığının çok kritik olduğunu vurgulayan ve Türk tarafına bağlılığı için takdirlerini sunan Muhammed, "Bunun korunması gerekiyor. Birlikte bundan sonra daha iyi bir gelecek için yol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf da toplantının önemine değinerek, "Türkiye-Afrika Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atıldı." dedi.