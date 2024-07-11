Türkiye, Arkeoloji Alanında Büyük Bir Proje Başlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 10 Temmuz 2024

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2. Akademisyen Serdar Aybek'in konuşmasından çeşitli görüntüler

3. Efes antik kentinden çeşitli görüntüler

4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasından çeşitli görüntüler

Türkiye, sahip olduğu mirası ortaya çıkarıp muhafaza ederek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kısa süre önce büyük bir arkeoloji projesi başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu girişim, Türkiye'nin arkeoloji alanında son 60 yılda yapılanlarla eş değer işi gelecek dört yılda tamamlamayı ve bu dönemin "Türk Arkeolojisinde Altın Çağ" olarak anılmasını sağlamayı hedefliyor.

"Geleceğe Miras Projesi", tüm arkeolojik alanlarda son dört yıl içinde başlayan kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına güç verecek.

Bakanlık tarafından görevlendirilen Türk bilim insanları, proje kapsamında ülke genelindeki 224 arkeolojik kazı alanında 28 yabancı araştırmacı tarafından yönetilen sahalardaki koordinasyonu denetleyecek.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, Efes'te Avustralya Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde 160 yıldır devam eden arkeolojik kazıların koordinatörlüğüne atandı.

Aybek, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, projenin çeşitli kazı alanlarında Türk ve yabancı bilim insanları arasında işbirliğine olanak sağlayacağını söyledi.

Aybek ayrıca İzmir'in Torbalı ilçesinde Efes yakınlarındaki Metropolis antik kentindeki kazıları da yönetiyor. Cilalı Taş devrinden bu yana kesintisiz olarak farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan alanda Klasik, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunuyor.

Efes ve Metropolis arasındaki tarihi bağa vurgu yapan Aybek, projenin yeni veriler ortaya çıkaracağını ve bu antik kentler arasındaki karşılıklı bağlantının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)