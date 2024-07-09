Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde tıbbın tarihi sergisi açıldı

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Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen ve 2021'de hizmete başlayan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde "Türkiye ve Arnavutluk'ta tıbbın tarihi" konulu fotoğraf ve belge sergisi açıldı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından düzenlenen sergiye, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçiu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, hastane yönetici ve personeli ile davetliler katıldı.

Bakan Koçiu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den olağanüstü destek almaya devam ettiklerini belirterek, "Bugünkü serginin, dost Türk devleti ile olan tüm ortaklığımızı göstermek ve kanıtlamak için bir katma değer olduğuna inanıyorum. Bu sergi aracılığıyla Arnavutlarla iyi dostluğun ve iyi kardeşliğin göstergesini bir kez daha kanıtlıyor." diye konuştu.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin iki ülke arasındaki ortaklığın devamlılığını gösteren en iyi örnek olduğuna işaret eden Koçiu, bu dostluğun çok eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu, bu serginin de bunu gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Atay da iki cumhuriyet arasında sağlık alanında çok önemli yakın işbirliği olduğuna işaret ederek, "Bize bu serginin gösterdiği şey bu ilişkilerimizin, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin bir tarihe sahip olduğu. Sergiden de görüleceği üzere çok önemli şehirlerde bizim hastane kurma, doktor gönderme ve diğer faaliyetler olmak üzere çok yakın bir işbirliğimiz olmuş." dedi.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin 2021 Arnavutluk'un talebi üzerine 3 ay gibi çok kısa bir sürede Arnavutluk halkına bir hediye olarak, bağış olarak tamamlandığını anımsatan Atay, Türk doktorlarının da katkılarıyla Arnavutluk halkının hak ettiği düzeyde ve nitelikte hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergide Osmanlı dönemine ait Arnavutluk'taki sağlık çalışmaları ile ilgili 30'a yakın vesika ve fotoğraf sergileniyor.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 21 Nisan 2021'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yanı sıra diğer yetkililerin de katılımıyla açılmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılmıştı.??????????????