Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Abb'nin Maç Etkinliği Kocatepe'ye Alındı - Son Dakika
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Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Abb'nin Maç Etkinliği Kocatepe'ye Alındı

13.06.2026 19:40  Güncelleme: 20:38
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Orman Çiftliği'nde planlanan Türkiye-Avustralya Dünya Şampiyonası maçı izleme etkinliğini Kocatepe Kültür Merkezi'ne aldı.

(ANKARA) - ABB, Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak Dünya Şampiyonası karşılaşmasının Atatürk Orman Çiftliği'nde dev ekrandan izlenmesi için planlanan etkinliğin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocatepe Kültür Merkezi'ne taşındığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın saat 07.00'de oynanacak Türkiye-Avustralya Dünya Şampiyonası karşılaşmasının birlikte izlenmesi için Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenmesi planlanan etkinliğin, şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Kocatepe Kültür Merkezi'ne alındığını açıkladı.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Atatürk Orman Çiftliği'nde dev ekranlarda yayınlanması planlanan karşılaşma için hazırlanan etkinlik alanında yoğun yağış nedeniyle zeminde çamurlaşma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Karşılaşmayı birlikte izlemek isteyen vatandaşlarımız için etkinlik, Kocatepe Kültür Merkezi'nde bulunan 800 kişilik salonumuza alınmıştır" denildi.

ABB, Başkentlileri milli takıma destek olmak için Kocatepe Kültür Merkezi'ne davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Abb'nin Maç Etkinliği Kocatepe'ye Alındı - Son Dakika

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