Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenecek COP29'a üst düzey katılım sağlayacak - Son Dakika
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Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenecek COP29'a üst düzey katılım sağlayacak

Türkiye, Azerbaycan\'da düzenlenecek COP29\'a üst düzey katılım sağlayacak

Türkiye, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29.

06.11.2024 12:23
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Türkiye, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uzman ve akademisyenlerin yer aldığı heyetle üst düzey katılım sağlayacak.

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29 bu yıl 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek.

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'un ilk iki gününde yapılacak ve yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

COP29'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı, "Dayanışma Merkezi" isimli ortak pavilyon açacak. Pavilyonda, Sıfır Atık Projesi'nin atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümler alanındaki projeler tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da COP29'da "Sıfır Atık" ana temalı stant açacak. İletişim Başkanlığının standında Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımına dair etkinlik ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'nca kurulacak Türkiye Pavilyonunda da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Yatırım Kalkınma Bankası, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Su Enstitüsü, İstanbul Sanayi Odası, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, TÜSİAD, MÜSİAD, TOGG, TURKCELL ve TÜBİTAK gibi kurum, kuruluş, STK ve şirketler tanıtım, panel ve sunumlarla COP29'a katkı sunacak.

Türkiye, COP29'da tecrübesini paylaşacak

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın COP29'a yoğun tempo ile hazırlandığını söyledi.

Bağcı, Türkiye'nin bu tür etkinliklere hazırlıklı katıldığını ve geniş katılım sağladığını belirterek, "Türkiye, Paris Anlaşması'na taraf olmuş ülkedir. Bu alanda birçok ülkeye kıyasla daha öndeyiz. Şu anda ülkemizde kullanılan elektriğin yüzde 55'ten daha fazlası 'yeşil enerji' üretimidir. Atıkların enerjiye dönüştürülmesi konusunda da son derece ilerleme sağladık. Bu yönüyle bir tecrübeye sahibiz ve COP29'u bu tecrübeyi paylaşacak bir zemin olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin COP29'a devlet ve bürokrasinin dışında da katılım sağlayacağını, belediyelerin ve STK'ların ve akademik camiadan temsilcilerin de konferansta yer alacağını bildiren Bağcı, "COP29'da zengin takdimlerimiz olacak. Sayısını kestirmek zor ama büyük heyetle katılacağız. Türkiye aynı zamanda COP31'e de aday. Bizim katılımımız bu bakımdan da önemlidir." diye konuştu.

Bağcı, "Güçlü bir zirve olacağına inanıyoruz. COP29 Azerbaycan'a daha da güç katacaktır. Azerbaycan'da son derece hızlı, güçlü ve profesyonel bir hazırlık yapıldığını görüyoruz ve üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Sivil Toplum, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenecek COP29'a üst düzey katılım sağlayacak - Son Dakika

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