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Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Toplantısı

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Fidan, Suriye'nin yeniden yapılanmasının bölgesel istikrar için fırsatlar sunduğunu vurguladı.

29.01.2025 12:55
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı'nın açılışında; " Suriye'deki memnuniyet ve umut verici gelişmeler ise bölgemiz için yeni fırsat penceresi açmıştır. Suriye'nin yeniden yapılanması ve kalkınmasına el ele destek vermeliyiz. Zira Suriye'nin istikrarı ve gelişimi ile bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak, lojistik, ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir. Bugün hedeflerimizi birlikte oluşturmak, dış politika, ticaret ve ulaştırma alanlarında somut ortaklıkları planlamak üzere aynı geçmişten gelen ve ortak bir gelecek vizyonuna sahip kardeş ülkeler olarak bir araya geldik" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapılıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının açılışında konuştu. Fidan, şunları kaydetti:

"Uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemdeyiz. Küresel gerilimlerin arttığı çok taraflılığın ve evrensel değerlerin erozyona uğradığı zor zamanlardan geçiyoruz. Buna mukabil Türk dünyası olarak bir yandan tarihi bağlarımız temelinde kendi içimizde dayanışma ve bütünleşmemizi sürdürürken bir yandan da çözümün parçası olma iradesi ile hareket ediyoruz. Bölgemiz ve ötesi için barış, refah ve istikrar üretiyoruz.

Bişkek'te yapılan 11'inci Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde aile birliğimizi pekiştirecek önemli kararlar almıştık. Türk Şartı, Türk Yeşil Finans Konseyi, Dijital Ortaklık Ekonomi Anlaşması ve TDT Sivil Koruma Mekanizması dahil  önemli belgeler kabul edilmiştir. TDT çerçevesinde dilde, fikirde birlik şiarıyla ortaklaşa hareket etmeye ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Küresel salgın sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve bölgemizde patlak veren çatışmalar küresel sistemin temel sütunlarını sarsmıştır. Esasen tüm bu sınamalar Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya'nın, Hazar Denizi'nin, Kafkasya'nın ve Türkiye'nin yani Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahını kurduğunu ortaya koymuştur. Yaptırımlar ve karşı yaptırımlarla yaşanan enerji krizi de enerji zengini Orta Asya ve Kafkasya'nın jeostratejik önemini arttırmış, ülkemizi bir enerji merkezi olarak daha da öne çıkarmıştır.

"Azerbaycanlı ve Özbek mevkidaşlarımızla ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmeleri değerlendireceğiz"

Suriye'deki memnuniyet ve umut verici gelişmeler ise bölgemiz için yeni fırsat penceresi açmıştır. Suriye'nin yeniden yapılanması ve kalkınmasına el ele destek vermeliyiz. Zira Suriye'nin istikrarı ve gelişimi ile bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak, lojistik, ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir. Bugün hedeflerimizi birlikte oluşturmak, dış politika, ticaret ve ulaştırma alanlarında somut ortaklıkları planlamak üzere aynı geçmişten gelen ve ortak bir gelecek vizyonuna sahip kardeş ülkeler olarak bir araya geldik. Bugünkü toplantı vesilesiyle Türkiye - Azerbaycan - Özbekistan olarak bağlamsallık projeleriyle siyasi, ekonomik ortaklarımıza dair iş birliği imkanlarını ele alacağız. Mutabık kalınan hususları da imzalayacağımız ortak bildiride kayıt altına alacağız. Eylem planıyla, önümüzdeki dönemde atacağımız somut adımlar için yol haritamızı belirleyeceğiz. İlk gündem maddesi olarak dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği meseleleri konusunda Azerbaycanlı ve Özbek mevkidaşlarımızla ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmeleri değerlendireceğiz.

İkinci gündem maddesini ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında artırılması teşvik etmektedir. Bildiğiniz üzere ülkemizin ticaret hacmi her geçen yıl artmakta, bu kapsamda Türk dünyası ile ticaretimiz de gelişmektedir. Türk devletleriyle ticari ortaklıklarımızın çeşitlendirilmesine, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine özel önem atfediyoruz. Değerli ticaret bakanlarımız, bu gündem maddesi altında yatırımlar dahil, ekonomik ve ticari iş birliğimizin artırılması konusu değerlendirecekler. Son olarak üç kardeş ülkenin ulaştırma bakanları, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesiyle, ulaştırma ve iletişim sektörlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi başlığı altında istişarelerde bulunacaklar. Somut eylem unsurlarını ele alacaklar. Türkiye, son 20 yılda doğu-batı orta koridor güzargahında büyük çaplı birçok projeyi hayata geçirmiş, önümüzdeki dönem için birçok projeyi gündemine almıştır."

Kaynak: ANKA

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