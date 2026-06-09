Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan İşbirliği Vurgusu

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın dışişleri bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi'nde siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda işbirliğinin güçlendirilerek ileriye taşınması mesajı verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin İstanbul'da yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İstanbul Bildirisi'ni imzaladı.

Bildiride, derin dostluk, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve güven geleneğine dayanan, ülkeler arasındaki mükemmel ilişkiler vurgulanarak, siyasi, ekonomik, ticari, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ile kültürel alanlar da dahil olmak üzere, karşılıklı çıkar sağlayan tüm alanlarda mevcut güçlü işbirliğini daha da ileriye taşıma isteğine dikkat çekildi.

Sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisi için üç ülke tarafından sağlanan önemli katkıların takdir edildiği bildiride, bu yaklaşımın bölgede ve bölgenin ötesinde kalkınma ve refah için taşıdığı öneme işaret edildi.

Bildiride, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm, ulusaşırı organize suçlar, siber saldırılar ve hibrit savaş türleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ülkelerinin karşı karşıya kaldığı ve giderek büyüyen tehditlerin bilincinde olunduğu ifade edilerek, bölgede güçlü bir ekonomik profil oluşturmak amacıyla, üç ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirmenin önemine değinildi.

Bölgesel bağlantısallığın; bölgesel işbirliği, ekonomik büyüme ve bölgedeki kalkınma için hayati bir unsur olduğu belirtilen bildiride, bakanlar, birbirlerinin ülkelerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına yönelik güçlü ve kesin desteğini yineledi.

Bildiride, bölgesel ve küresel zorlukların üstesinden gelinmesinde üçlü işbirliğinin önemi vurgulanarak, bölgenin işbirliği potansiyelinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın önemli olduğu ve bu amaç doğrultusunda her üç ülkenin de olumlu rol üstlendiği belirtildi.

Bakanlar, bildiride, "Gürcistan'ın uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesinin en yüksek derecedeki önemine" dikkati çekti.

Yeşil enerji ve düşük karbon teknolojileri de dahil olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiği ifade edilen bildiride, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru'nun bölgesel ve Avrupa enerji güvenliğine sağladığı stratejik katkıdan bahsedildi.

Bildiride, hava, demir ve kara yolu bağlantıları ile bölgesel bağlantısallığın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yolu da dahil olmak üzere halklar arası temasların, eğitimin, sosyal ve kültürel değişimlerin, turizmin ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha da geliştirilmesinin önemine değinildi.

Bağlantısallık projeleri

Bildiride, üç ülkeden de geçen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor da dahil olmak üzere ülkelerin transit potansiyelini güçlendirmek için atılan önemli adımlara ve uluslararası transit sistemine entegrasyon çabalarına işaret edildi.

Orta Koridor bünyesinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun üstlendiği kilit rolün vurgulandığı bildiride, demiryolu projesi kapsamındaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanması vesilesiyle 2 Haziran'da Gürcistan'daki Ahılkelek Uluslararası Tren İstasyonu'nda düzenlenen etkinliğin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bildiride, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'ın Dışişleri Bakanları ile Ulaştırmadan Sorumlu Bakanları mekanizması vasıtasıyla, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesinde işbirliğinin derinleştirilmesinde kararlı olduğu vurgulanarak, yeşil enerji iletimi ile ticaretine yönelik bağlantılar da dahil olmak üzere enerji alanındaki ortaklığın sürdürülmesine ve daha da genişletilmesine destek verildi.

Bakanlar, bildiride, yenilenebilir enerjinin verimli kullanımı da dahil olmak üzere, sürdürülebilir büyüme alanındaki işbirliğini destekleyerek, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bölgesel işbirliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Ticari işbirliği mekanizmaları

Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan bildiride, Azerbaycan'ın Dünya Kentsel Forumu'nun 13. oturumuna başarıyla ev sahipliği yapmasının sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine sağladığı katkı takdir edildi.

Bildiride, terörizm, kültürel ve tarihi mirasa karşı işlenen suçlar ve siber suçların yanı sıra silah ve uyuşturucu ticareti, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama dahil ulusaşırı organize suçların her türlü biçimi ve tezahürüyle mücadele etmek için ilgili uluslararası ve bölgesel belgeler doğrultusunda işbirliğinin güçlendirmesi konusundaki kararlılığın altı çizildi.

Etkin ve sonuç odaklı projeler vasıtasıyla, ortak çıkar alanındaki ekonomik sektörlerde sürdürülebilir ve geliştirilmiş işbirliğinin güvence altına alınması mesajının verildiği bildiride, karşılıklı çıkar alanlarındaki yatırımların teşvik edilmesi, ihracat-ithalat imkanları ile ekonomik işbirliğini geliştirmenin yeni yöntemlerinin araştırılmasının önemine değinildi.

Bildiride, üç devletin iş çevreleri, ticaret ve sanayi odaları ile sanayi ve iş dünyası dernekleri aracılığıyla doğrudan temasları sürdürmeye hazır olunduğu belirtildi.

26 Şubat'ta Gürcistan'da 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun gerçekleştirilmesinin memnuniyetle karşılandığı bildiride, parlamentolar arası işbirliği de dahil olmak üzere, üç ülke arasında kurulan üçlü mekanizmaların başarısından bahsedildi.

Bakanların mümkün olan her durumda uluslararası kuruluşlardaki adaylıklarının karşılıklı olarak desteklenmesi de dahil olmak üzere devletlerin sergilediği aktif işbirliğini takdir ettiği bildiride, toplantının başarıyla düzenlenmesinden ötürü Türk Bakan Fidan'a derin şükranlar sunuldu.

Üçlü toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan bakanlar, 11. Üçlü Toplantı'nın 2027'de, karşılıklı olarak mutabık kalınacak tarihlerde Gürcistan'da düzenlenmesine karar verdi.