Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyeti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

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(AYDIN)- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Saymanı Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu Başkanı Sezgin Çetin ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Saymanı Gökhan Bozkurt ve Aydın Barosu Başkanı Sezgin Çetin, Başkan Çerçioğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Sağkan, Bozkurt, Çetin ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.