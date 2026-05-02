Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim...Vahap Seçer: "Tarihimizin Hiçbir Döneminde Görülmeyen Yerel Yönetimlere Karşı Operasyon Süreci Yaşıyoruz"

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bildiğiniz gibi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen yerel yönetimlere karşı bir operasyon süreci yaşıyoruz. Birçok arkadaşımız cezaevinde, belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları. Elbette yargılansınlar ama hiç olmazsa, hukukta bu esastır, tutuksuz yargılansınlar" dedi.

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen yerel yönetimlere karşı bir operasyon süreci yaşıyoruz. Kayyım atanıyor, görevden alınıyor, cezaevinde bir süre kalıyor, sayın Karalar gibi tahliye ediliyor ama göreve iade edilmiyor. ya da kayyım atanıyor, dosyasından, kayyıma neden olan dosyasından beraat ediyor, Sayın Türk gibi. Bu tip gerçekten hukuken tartışabileceğimiz, toplumun tartışacağı, adalete güvenin sarsılabileceği, 'Türkiye, evrensel hukuk normlarına uygun bir ülke mi acaba? sorusunu aklımıza getireceğimiz birçok uygulama ile uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok arkadaşımız cezaevinde, belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları… Elbette yargılansınlar ama hiç olmazsa, hukukta bu esastır, tutuksuz yargılansınlar."

Seçer, toplum için "adil mahkemeler" istediklerini belirterek, "Şunu istiyoruz, geciken adalet adalet değildir. Bir an önce mahkeme kararını versin. İnsanların özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Umut ediyorum Türkiye'de herkesin arzu ettiği standartta bir hukuk devleti normuna kavuşuruz, umut ediyorum adalet herkes için eşit olur" diye konuştu.

"Genel bütçe gelirlerinden yapılan kesintiler belediyelerimizi sıkıntıya sokuyor"

Belediyelerin ekonomik güçlükler yaşadığına işaret eden Seçer, şöyle devam etti:

"Parti ayrımı gözetmeksizin ekonomik kriz adres sormuyor, önüne geleni vuruyor. Bir de muhalefet belediyelerinin yaşadığı bürokratik sorunlar var. Görece olarak kimimiz az yaşıyoruz, kimimiz çok yaşıyoruz, kimimiz hiç yaşamayabiliyoruz ama nasıl Belediyeler Birliği'nde düsturumuz adaletli bir destek modeli ise bunu yaratmak, bunu uygulamaya koymak ve sürdürülebilir kılmaksa bugün Türkiye'nin devlet kurumlarını idare eden tüm kurumların bürokratlarının siyasi etki altında kalmayıp aynı doğrultuda bizlerin yanında olması gerektiğini söylüyorum. Bu dönemde mali ve idari olarak önemli sorunlar yaşıyoruz, genel bütçe gelirlerinden yapılan kesintiler belediyelerimizi sıkıntıya sokuyor."

Özellikle 2024 seçimlerinden sonra SGK ve vergi borçları, bu da parti farkı gözetmeksizin, ama bazı el değiştiren belediyelerin önceki dönemin kötü mirasını kucağında bulduğu gerçeğiyle konuşmak lazım. ve yeni göreve gelen belediye başkanlarımız zaten yüklü bir borç bütçesiyle belediyesinin devraldığı düşüncesiyle kaynağında bu borçların kesilmesi belediye başkanlarımızı çok ama çok zor duruma düşürmüştür. Kamu bankaları konusunda da parti ayrımı gözetmeksizin her belediyemize aynı mesafede olunmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde İller Bankası Genel Kurulu'nda da bunu dile getirdik. İller Bankası belediyelerimizin aidatıyla, kaynağından kesilen destekleriyle, nasıl belediyeler birliği aynı modelle çalışıyorsa, görevini yapan bir kurumdur."

"Küresel iklim değişikliğiyle direkt ilintili olan yerel yönetimlerdir"

Dış finans ve borçlanma süreçlerinde belediyelerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin de konuşan Seçer, "Bir proje yapacaksınız ki bunlar büyük projelerdir yurt dışı finansman bulmanız lazım. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda yatırım programını aldıracaksınız ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayına ihtiyaç duyacaksınız. Bu sürecin de hızlandırılmasını, ayrım gözetmeksizin bu konuda tutum sergilenmesini istiyoruz. Yine UKOME'nin yapısı merkezi idare ağırlıklı hale getirildi 2019 yılında. Yerel yönetimlerin ulaşım politikalarındaki yetkisi böylece zayıflamış oldu ve yanlış bir uygulamanın altına imza atıldığını düşünüyoruz" dedi.

Belediyeler Birliği'nin "Antalya COP31 Küresel İklim Değişikliği Zirvesi'nin" dışında olmasını eleştiren Seçer, "Oysaki küresel iklim değişikliğiyle direkt ilintili olan yerel yönetimlerdir. Bu konuda tedbir alacak olan, eylem planı yapacak olan, eylem planı uygulamaya geçirecek olan, bunları gözetecek olan, çıktılarını alacak olan yerel yönetimlerdir. Bizim bu sürece dahil edilmemizi istiyoruz. Elbette Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması hepimiz açısından övünç verici bir durumdur. Belediyeler Birliği olarak buna katkı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Birliğimizi daha ileriye taşıyacağız"

Seçer, TBB bünyesinde yaptıkları çalışmalara da değinerek, şöyle konuştu:

"2 yıllık süremizde kurumsallaşmaya önem verdik, encümenimizin çalışma düzenini disiplinize ettik, düzenli olarak belli aralıklarla encümenimizi toplar hale geldik. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim modelini hayata geçirmek için gayret sarf ettik ve bunu da başardık. Birliğimizi günü birlik bir birlik yapısından çıkardık. Planlı, programlı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Yine araç ve iş makinesi hibeleri ile çöp konteyneri desteklerimizi sürdürürken, finansman sıkıntısı yaşayan belediyelerimizin projelerine nakdi destekler sağlayarak yenilikçi çalışmaları da teşvik ettik."

Eğitimden çalıştaylara, sempozyumlara, teknik toplantılara kadar geniş bir faaliyet alanı oluşturduk. Belediye Akademisi aracılığıyla binlerce belediye personeline ulaştık. Bu son derece önemli. Liyakatli kadrolarla çalışmak belediye başkanlarının işini kolaylaştırır. Bu konunun farkında Türkiye Belediyeler Birliği ve bu konuda da önemli çalışmalar, eğitimler yapıyoruz. Çalışma komisyonlarımızı aktif hale getirdik. Ulusal ve uluslararası ilişkilerimizi güçlendirdik. Belediyelerimizin işbirliği imkanlarını arttırdık. Bu süreçte birliğimize katkı sunan Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Zeydan Karalar'a değerli iki sayın başkanımıza huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Birliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Bugün Genel Kurulumuzu yapacağız. Sizlerin değerli destekleriyle seçilen sayın yeni başkanımız ve organlarımız, bu arada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok değerli Fırat Görgel Başkanımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Türkiye hepimizin. Türkiye'nin kurumları bu milletin, Türkiye'nin kaynakları bu milletin. Biz milletin hizmetkarıyız. Kaynaklara halel getirmeden yine milletimizin yararına hizmet olarak dönüştüren birer neferleriz. Hepimizin yolu açık olsun."