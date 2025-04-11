Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Yarın Antalya'da Yapılacak - Son Dakika
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Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Yarın Antalya'da Yapılacak

Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Yarın Antalya\'da Yapılacak

Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'ın katılımıyla Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında yarın yapılacak. Fidan toplantıda, Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığını belirtecek.

11.04.2025 13:12
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(ANTALYA) - Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'ın katılımıyla Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında yarın yapılacak. Fidan toplantıda, Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığını belirtecek.

Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, ADF-2025 kapsamında yarın Antalya'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman katılacak.

Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan toplantıda, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hükmün ardından yaşanan gelişmelerin ve sürecin yakından takip edildiğini aktaracak. Bosna-Hersek'in Dayton Barış Anlaşması temelinde toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini, iki entite ve üç kurucu halktan oluşan egemen devlet yapısını muhafaza etmesinin önem teşkil ettiğini vurgulayacağı öğrenilen Fidan, Bosna-Hersek Sırp Kesimi'nde artan ayrılıkçı eylem ve söylemlerin kabul edilemez olduğuna değinecek. Fidan bu kapsamda tüm kurucu halkların yapıcı bir rol oynayarak Bosna-Hersek'teki gerginliğin bir an önce giderilmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayacak. Bakan Fidan'ın Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığını belirteceği öğrenildi.

Bakanlık yetkilisi, üç ülke arasında 2010 yılında tesis edilen dayanışma mekanizmasının bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulunması anlayışıyla Balkanlar'da iş birliğinin artılmasına ve istikrara, somut projeler vasıtasıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını aktardı. Yetkili, "Mekanizma çerçevesinde bugüne kadar Dışişleri Bakanları düzeyinde dokuz toplantı düzenlenmiştir. Son toplantı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 29 Haziran 2024 tarihinde Dubrovnik Forumu marjında gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları

Türkiye'nin Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın muhafazasına yönelik çabalar hakkında bilgi veren yetkili, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen mahkeme kararının ardından, Sırp Kesimi'nin, Bosna-Hersek'in anayasal düzenini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden birtakım adımlar attığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Beçiroviç'le 14 Mart'ta bir araya geldiğini anımsatan yetkili, "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığınca Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik desteğimizi vurgulayan bir açıklama yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi mevcut Başkanı ve Sırp üyesi Jelka Svijanoviç ile 22 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da görüşmüş ve gerekli mesajları iletmiştir. Ayrıca, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsiç ve ana akım Boşnak partisi SDA Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir" dedi.

Türkiye'nin Bosna-Hersek Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu'nun üyesi olduğunu belirten yetkili, "Bosna Hersek'te barış ve istikrarın sürdürülmesi ve pekiştirilmesi için ikili, bölgesel ve çok taraflı platformlarda aktif çaba göstermektedir" ifadelerini kullandı. Yetkili, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'ya AB ülkeleri dışında en fazla asker katkısı veren ülke konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Yarın Antalya'da Yapılacak - Son Dakika

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