Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Türkiye Çevre Haftası' etkinlikleri, 81 ilde 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' teması ve 'Çevrene İyi Bak' sloganıyla kutlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 1972 yılından bu yana 'Dünya Çevre Günü' olarak kutlanan 5 Haziran gününün içinde bulunduğu hafta, her yıl 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanıyor. Bu kapsamda 81 ilde 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' temasıyla ve 'Çevrene İyi Bak' sloganıyla farkındalık programları düzenlenecek. Etkinliklerde plastik kirliliği ile mücadele ele alınırken; aynı zamanda Sıfır Atık bilincini artırmak, doğal kaynakları koruma ve iklim değişikliğine uyum gibi ana konular hakkında bilgilendirici çalışmalar yürütülecek.

FETİH YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI İLE KUTLANACAK

Bu yıl İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları birlikte düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler kapsamında saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde 'İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

ETKİNLİKLERLE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANACAK

Kamu kurumları, belediyeler, okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sanayi temsilcileriyle birlikte; atölyelerden seminerlere, temizlik kampanyalarına kadar birçok çevre dostu etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlerin ve kadınların ürettiği çevre dostu ürünlerin yer aldığı sergiler, defileler, 'Plastiksiz 1 Gün' uygulamaları, '1 Kilo Plastik= 1 Fidan' kampanyası, denizlerde plastik avı ve gönüllü temizlik etkinlikleri düzenlenecek. Okullarda tohum topu yapımı, çiçek duvarı, makrome atölyeleri, açık hava sineması gibi doğayla iç içe etkinliklerle öğrencilere çevre bilinci aşılanacak.

SIFIR ATIK PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi ile 7 yılda 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2024'te yüzde 36,08'e çıkardı. Bu yıl bu oranın yüzde 60'a yükseltilmesi hedefleniyor. Projeyle bugüne kadar 32,5 milyon tonu kağıt-karton, 9,1 milyon tonu plastik, 3,1 milyon tonu cam, 6,4 milyon tonu metal, 23,4 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı. Böylelikle; 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarruf, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık gelen 256 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Projenin başlangıcından bu yana İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eşdeğer veya 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek 1,71 trilyon litre su kazanımı elde edildi. Ayrıca Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar petrolden 54,6 milyar litre tasarruf, 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 227,3 milyar kilovatsaat enerji tasarruf elde edildi. Projenin başlangıcından bu yana 552,7 milyon ağacın kesilmesi engellendi ve 150 milyon ton karbondioksit salınımı da önlendi.