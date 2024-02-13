Türkiye, Çin Yeni Yılı tatilinde Çinli turistleri ağırladı

İSTANBUL, 13 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl 10 Şubat'a denk gelen ve Bahar Bayramı olarak da anılan Çin Yeni Yılı ile başlayan tatil haftasında, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri çok sayıda Çinli turisti ağırladı.
İstanbul merkezli Ligarba Turizm Seyahat Acentesi Başkanı İrfan Karslı kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, Bahar Bayramı'nın milyonlarca Çinlinin yurtdışına seyahat etmesi için en büyük fırsatlardan biri olduğunu ve Türk turizm sektörü için de onları en iyi şekilde ağırlamaya yönelik güzel bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.
Karslı, Türkiye'nin en büyük kenti ve kültür merkezi olan İstanbul'un Çinli turistleri cezbeden bir numaralı yer olduğunu vurguladı.
Karslı, Çinli turistler için düzenlenen şehir turlarının, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda saray ve binaya ev sahipliği yapan tarihi Sultanahmet yarımadasını ve İstanbul Boğazı kıyılarında tarihi konakların seyredilebildiği boğaz turlarını içerdiğini kaydetti.
Demco Turizm ve Seyahat Şirketi'nin sahibi Nalan Yeşilyurt ise peri bacaları ve benzersiz manzarasıyla ünlü Kapadokya'nın Çinli turistler için diğer bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.
Xinhua'ya konuşan Yeşilyurt, "Pamukkale ve İzmir'in Efes arkeolojik alanı da Bahar Bayramı esnasında genellikle Çinli turist akınına uğruyor" dedi.
Yeşilyurt, yerel toplulukların yaşadığı bölgelere yapılan butik geziler, gastronomi turları ve yüksek standartlı konaklama gibi daha konforlu unsurları tercih eden yeni bir Çinli turist kuşağının lüks seyahat pazarında giderek daha görünür hale geldiğini dile getirdi.
"Sadece bu yerleri gezip görmekle yetinmiyorlar, bu bölgelerin kendine özgü yönlerini de deneyimlemek istiyorlar" diyen Yeşilyurt, Türk turizm şirketlerinin de bu turistlerin değişen seyahat alışkanlıklarına göre hareket etmeye başladığını kaydetti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, sektörün ağırlamaktan en fazla memnuniyet duyduğu grupta yer alan Çinli turistleri daha fazla cezbedebilmek adına Türk turizm yetkililerinin büyük çaba sarf ettiğini söyledi.
Kuk, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, "Önümüzdeki birkaç yılda Çin'den en az 1 milyon turist bekliyoruz. Çinli yetkililerle düzenli toplantılar yaparak Çinli turistlerin ilgisini çekebilecek yerleri ve özel turları tanıtıyor ve buna uygun tanıtım etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.
Kuk, Türkiye'nin 2023'te yaklaşık 248.000 Çinli turist ağırladığını ve önümüzdeki yıllarda bu sayının giderek artmasının beklendiğini vurguladı.
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