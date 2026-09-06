Türkiye COP31\'de Akdeniz için \'bölgesel sahiplenme\'yle somut iklim çözümleri hedefliyor

Türkiye, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), güvenlik alanında öne çıkardığı "bölgesel sahiplenme" anlayışını iklim değişikliğiyle mücadeleye taşıyarak Akdeniz ülkeleriyle somut çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

COP31 dönem başkanı Türkiye ile Akdeniz İçin Birlik (UfM), "Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu" serisinin 7'nci istişare toplantısını Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya, COP İklim Mirası Ağı Özel Temsilcisi, UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi ve Ürdün Prensesi Dana Firas, Ürdün Çevre Bakanı Eymen ????Süleyman, UfM İstikrar ve Dayanıklılıktan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joan Borrell ve Türkiye'yi temsilen Amman Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı Mehmet Taylan Tokmak katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Maslahatgüzar Tokmak, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu kapsamında Akdeniz ülkeleriyle gerçekleştirilen istişarelerin sonuçlarının bir araya getirileceğini ve bölgenin iklim sorunlarına yönelik somut projelerin ortaya konulacağını söyledi.

Tokmak, Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğini Akdeniz havzasında güçlendirmeyi ve söylemlerin ötesine geçerek sahada uygulanabilir çözümler üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

Akdeniz'in küresel ısınmadan dünyanın diğer bölgelerine göre %20 daha fazla etkilendiğini vurgulayan Tokmak, Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığı sayesinde sorunun çözümünü daha detaylı ele alma önceliğine sahip olduğunu belirtti.

"Bölgesel sahiplenme" fikrinin sorunların çözümündeki önemine vurgu yapan Tokmak, şunları kaydetti:

"Biz burada bölgemiz için bölgesel sahiplenme fikrini yalnızca güvenlik değil iklim değişikliği bağlamında da ele alıyoruz.

Bölgesel sahiplenme fikri çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele, iklim değişikliğinin ülkelere ve toplumlara karşı karşıya bıraktığı sorunlarla mücadelede bir araya gelme ve artık sahada somut sonuçlar, somut çözümler üretme aşamasına geçmeyi hedefliyoruz."

Tokmak, Antalya'da düzenlenecek COP31'in Akdeniz ülkelerinin kendi aralarındaki işbirliğini daha da geliştirmesine zemin hazırlayacağını aktararak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Uluslararası işbirliğini Akdeniz havzasında daha da geliştirmeyi hedefleyeceğiz. COP31 ile bitmiş olmayacak. COP31'in devamında da onun ötesinde de bu işbirliğini Türkiye tabii ki sahiplenerek devam ettirecek."

Türkiye'nin COP31 vizyonu "uygulama COP'u"

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, 9-20 Kasım'da COP31'e ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek COP31 oturumlarında Türkiye, söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı, ülkelerin harekete geçmesini sağlayacak "uygulama COP'u"nu hayata geçirmeyi hedefliyor.

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon hedefleri ile planlanan COP31'de 190'dan fazla ülkenin lideri, iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak.