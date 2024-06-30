Türkiye'de 10 Bin Çocuk Koruyucu Aile Yanında Bulunuyor - Son Dakika
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Türkiye'de 10 Bin Çocuk Koruyucu Aile Yanında Bulunuyor

Diyarbakır'da düzenlenen 'Koruyucu Aile Günü'nde, Türkiye genelinde 10 bin çocuğun koruyucu aile yanında olduğu açıklandı. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 8 bin 500 ailenin koruyucu aile olduğunu belirtti. Programda çocuklar ve aileler bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

30.06.2024 15:59
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Türkiye'de 10 bin çocuk koruyucu aile yanında bulunmakta

Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Günü"nde aileler ve çocuklara program düzenlendi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat:

" Toplam 8 bin 500 aile koruyucu aile"

" Sevgi Evleri'mizde 0-2 yaş 20 çocuk, 0-6 yaş 50 çocuğumuz aile sevgisi beklemektedir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü"nde çocuklar ve koruyucu aileleriyle bir araya gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Türkiye geneli 10 bin çocuğumuz koruyucu aile yanında bulunmakta. Toplam 8 bin 500 ailemiz, koruyucu aile" dedi.

Diyarbakır Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa 25 koruyucu aile ve çocuklar katıldı. Burada açıklamada bulunan Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, medeniyetin özü merhamet olduğunu söyledi.

"Ailelerimiz hem çocuklara sahip çıkarak kendi evlerine bereket kattılar, hem de rahman ve rahim sıfatına sahip olan Allah'ın takdirini kazandılar" diyen Çiftçi, ilde koruyucu aile olmayı kabul eden, gönüllü olarak bunu seçen 63 aileyi canı gönülden tebrik ettiğini ifade etti.

Çifti, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insanı kurtarmak bizim anlayışımızda üzerinde güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır, daha kıymetlidir. Dolayısıyla siz bu çocuklara sahip çıkarak aslında insanlığa sahip çıkıyorsunuz. Medeniyetimizin değerlerine, kültürüne, güzelliklerine sahip çıkıyorsunuz. İnşallah bu sayede evleriniz şen olur, bereket, huzur bulur. Kolay iş değil. Kendi kanından olmayan insanlara can olmak, yoldaş olmak, onlara sahip çıkmak çok kolay bir şey değil. Ama bunu da ancak seçilmiş insanlar başarabilir. Allah, bunu sizlere nasip etti."

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Türkiye geneli 10 bin çocuğun koruyucu aile yanında bulunmakta olduğunu açıkladı. Toplam 8 bin 500 ailenin, koruyucu aile olduğunu aktaran Polat, "Maalesef Türkiye geneli ile kıyaslama yaptığımızda Diyarbakır bu oran oldukça düşük. Yanı başımızda Şanlıurfa'da bizim iki katımız kadar çocuk, koruyucu aile de bulunmakta. Sizden şu istirhamım var. Bugünü Diyarbakır için seferberlik ilan edip bütün kadınlarımız, koruyucu aile sağlamak için ev ev dolaşmalarını ve bu hizmeti tanıtmalarını istiyoruz. Koruyucu aile şu anda Sevgi Evleri'mizde 0-2 yaş 20 çocuk, 0-6 yaş 50 çocuğumuz aile sevgisi beklemektedir. Takdir edersiniz ki, güçlü bir toplum olabilmemiz için güçlü bireylere ihtiyaç var" dedi.

Çocuklar ve aile, kahvaltı yaptı. Çocuklar, palyaço eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de 10 Bin Çocuk Koruyucu Aile Yanında Bulunuyor - Son Dakika

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