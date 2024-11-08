Türkiye'de 100 Bin Dernek Kuruldu

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Türkiye'de eylül ayı itibarıyla faal dernek sayısı 100 bin 943'e ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede faaliyet gösteren derneklerin önemli bir bölümünü yöre ve hemşehri dernekleri oluşturuyor.

Derneklerin yüzde 38,4'ü mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor. Hayvan sevenler dernekleri de kayıtlarda ön plana çıkıyor.

En fazla dernek İstanbul, Ankara ve İzmir'de kuruluyor.

Yeni vakıf sayısı ise 6 bin 147 olarak kayıtlara geçti. Yeni vakıflar, daha çok eğitim ve sosyal yardım alanında faaliyet gösteriyor.

İsimleri dikkati çekenler

Dernek kayıtlarında, "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Çalçene Nargile Sevenler", "Şekilsiz Fikirler", "Esmiyor", "Tanısan Seversin", "Kampüs Geyikleri" ve "Uluslar Arası Birbirini Sevenler" gibi isimler bulunuyor.

Kayıtlara geçen diğer ilginç dernek isimleri de şöyle:

"Bir Ömürlük Misafir, Muhtar Azalarına Hizmet, Afrodisiası Sevenler, Dönek Güvercin Sevenler, Bir Paket Mutluluk, Dümtek Şenlik Var, Babalar ve Çocuklar, Emanetine Sahip Çık, Dün Gün Yarın, Huzuru Sevenler, Şey Bilardo Sevenler, Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler, Hamurcu Dayı Sevenler, Köyünü Özleyenler, Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler."