Türkiye'de 150 Bin Deprem Kurbanı - Son Dakika
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Türkiye'de 150 Bin Deprem Kurbanı

Türkiye\'de 150 Bin Deprem Kurbanı

Prof. Dr. Kaya, Türkiye'de 1900'den bu yana 150 bin insanın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

02.12.2024 17:52
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'de 1900 yılından bu yana meydana gelen depremlerde 150 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaya, merkez tarafından Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen "Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı"nda Türkiye ve Edirne'nin depremselliği hakkında sunum yaptı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Kaya, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerin başında geldiğini söyledi.

Kaya, Türkiye'de 1900'den bu yana 7'den büyük 28 depremin yaşandığını, bu depremlerin acı kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Doktora öğrencisiyle birlikte uluslararası bir veri tabanından yararlanarak Türkiye'deki depremlerin neden olduğu can ve mal kayıplarını araştırdıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"1900 yılından itibaren dikkate alırsak yaklaşık 150 bin insanımızı kaybetmişiz. Cumhuriyet dönemini ele aldığımızda 1923'ten sonraki depremlerde 136 bin canımızı kaybetmişiz. 1900'den günümüze 7'den büyük 28 deprem var. Demek ki biz ortalama 4-5 yılda bir 7'nin üzerinde meydana gelen bir depremle sarsılıyoruz. Can kayıplarının yanı sıra 250 milyar dolar gibi bir ekonomik kaybımız var. 1923'ten günümüze kadar yaşanan tüm afetlerin içinde depremin oranı yüzde 28. Yüzde 28'e karşılık tüm can ve mal kayıplarının yüzde 95'inden sorumlu. Bu durum depremi niye çok konuşmamız ve neden çok önlem almamız gerektiğinin en önemli göstergesi."

Sınır ötesindeki depremler Edirne'yi etkileyebilir

Kaya, sınır kenti Edirne'nin sadece Türkiye'deki fay hatlarından değil Bulgaristan ve Yunanistan'daki depremlerden de etkilenebildiğini ifade etti.

Merkez olarak Balkanlar'daki depremlerin Edirne ve Trakya'ya olası etkilerini araştırdıklarını belirten Kaya, "Türkiye'deki faylar kadar Balkanlar'daki faylar da önemli. Örneğin Edirne'nin Şarköy'e olan kuş uçuşu uzaklığıyla Bulgaristan'daki deprem noktalarına kuş uçuşu uzaklığı aynı mesafede. Dolayısıyla oralardaki depremlerden de etkilenebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de 150 Bin Deprem Kurbanı - Son Dakika

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