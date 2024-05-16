Türkiye\'de 2023\'te 235 bin 71 trafik kazası meydana geldi

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(ANKARA) - Türkiye'de geçen yıl 235 bin 71 trafik kazası meyda geldi. Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi öldü, 350 bin 855 kişi yaralandı. Kazaların yüzde 89'u sürücü kusurlarından kaynaklanırken, en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Temmuz ayında ve cuma günleri meydana geldiği belirlendi.

TÜİK, 2023 yılına ait Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni yayımladı. İstatistiklere göre, geçen yıl karayollarında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65'i maddi hasarlı, 235 bin 71'i ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83'ü yerleşim yeri içinde yüzde 16,9'u yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti, 350 bin 855 kişi yaralandı.

Türkiye'de 2023'te meydana gelen 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında geçen yıl bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI YÜZDE 25,2 ARTTI

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,5 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 6,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 19,2, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 4,2, toplam ölü sayısı yüzde 25,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,5 arttı.

BİN TAŞIT BAŞINA 8,2 ÖLÜM

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2012 yılında 17 milyon 33 bin 413 adet iken 2023 yılında 28 milyon 740 bin 492 adede yükseldi.

Ölümlü yaralanmalı karayolu trafik kaza sayısı ise 2012 yılında 153 bin 552 iken 2023 yılında 235 bin 71 oldu. Böylece bin taşıt başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası oranı 2012 yılında 9,0 iken 2023 yılında 8,2 oldu.

EN FAZLA ÖLÜ VE YARALI SAYISI İSTANBUL'DA

İllere göre en fazla ölü ve yaralı sayısı 347 ölüm ve 32 bin 452 yaralı ile İstanbul'da görülürken, en az ölüm beş ölü ile Tunceli'de, en az yaralanma ise 304 yaralı ile Ardahan'da gerçekleşti.

ÖLÜMLÜ KAZALARIN YARIDAN FAZLASI YERLEŞİM YERLERİNDE

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın 195 bin 321'i yerleşim yeri içinde, 39 bin 750'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 55,3'ü, yaralanmaların yüzde 77,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 44,7'si yaralanmaların ise yüzde 22,7'si yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN ÇOĞUNLUĞU ERKEK

Geçen yılki trafik kazalarında ölenlerin yüzde 45,5'inin sürücü, yüzde 32,3'ünün yolcu, yüzde 22,2'sinin yaya olduğu tespit edildi. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75,1'inin erkek, yüzde 24,9'unun kadın, yaralananların ise yüzde 68,7'sinin erkek, yüzde 31,3'ünün kadın olduğu belirlendi.

MOTOSİKLET, BİSİKLET VE ELEKTRİKLİ SKUTER SÜRÜCÜLERİ VE YAYA ÖLÜMLERİ

"İncinebilir yol kullanıcıları"olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücülerinin karıştığı kazalarda, ölü sayısı 2 bin 610, yaralı sayısı ise 130 bin 909 oldu. İncinebilir yol kullanıcıları, 2023 yılında trafik kazalarındaki toplam 6 bin 548 ölümün yüzde 39,9'unu, toplam 350 bin 855 yaralanmanın yüzde 37,3'ünü oluşturdu.

Yayalar 1453 ölü sayısı ile toplam 6 bin 548 ölümün yüzde 22,2'sini, motosiklet sürücüleri 1014 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin 15,5'ini, motosiklet sürücüleri 79 bin 902 yaralı sayısı ile 2023 yılındaki toplam 350 bin 855 yaralının yüzde 22,8'ini, yayalar ise 40 bin 774 yaralı sayısı ile toplam yaralıların yüzde 11,6'sını oluşturdu.

ÖLENLERİN YÜZDE 10,1'İ 0-17 YAŞINDA

Ölenlerin yüzde 10,1'i 0-17 yaş grubu, yüzde 13,6'sı 18-24 yaş grubu, yüzde 56,3'ü 25-64 yaş grubu, yüzde 20'si 65 ve üzeri yaş grubu arasında yer aldı.

Kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 52,4'ü tek araçlı, yüzde 40,4'ü iki araçlı ve yüzde 7,2'si çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 53,3'ü iki araçlı, yüzde 39,2'si tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 51,8'i iki araçlı, yüzde 42,2'si tek araçlı ve yüzde 6'sı ise çok araçlı kazalardan oluştu.

Öümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 389 bin 362 taşıtın yüzde 48,5'inin otomobil, yüzde 23,8'inin motosiklet, yüzde 14'ünün kamyonet, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 2,3'ünün bisiklet, yüzde 2,3'ünün çekici, yüzde 1,9'unun kamyon, yüzde 1,7'sinin otobüs, yüzde 0,8'inin traktör ve yüzde 2,4'ünün diğer taşıtlardan oluştuğu belirlendi.

KAZALARIN EN BÜYÜK NEDENİ SÜRÜCÜ KUSURLARI

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına nedenleri incelendiğinde, toplam 317 bin 510 kusurdan yüzde 89'unun sürücü kusurları olduğu belirlendi. Yaya kusurunun yüzde 8,3, taşıttan kaynaklanan kusurun yüzde 1,5 yolcu kusurunun yüzde 0,7, yoldan kaynaklı kusurun yüzde 0,4 olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı 235 bin 71 kazanın yüzde 65,9'unu gündüz, yüzde 31,8'i gece ve yüzde 2,3'ü alacakaranlıkta meydana geldi.

EN FAZLA KAZA TEMMUZ, EN AZ KAZA ŞUBAT AYINDA

Türkiye'de 2023 yılındaki 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazalar en çok Temmuz ayında gerçekleşti. Temmuz ayında ölümlü yaralanmalı kaza oranı yüzde 10,3 olurken, Şubat ayı yüzde 5 ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15 ile en fazla cuma günleri ve yüzde 13,8 ile en az çarşamba günleri gerçekleşti.