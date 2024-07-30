Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

Türk-İş verilerine göre, Türkiye'de açlık sınırı 9.234,43 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 62.652,87 TL'ye yükseldi. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı 19.234,43 TL'ye çıktı. Yıl başına göre gelen ek yük ise 4.185 TL oldu. Son 12 ayda yaşanan değişim oranı ise yüzde 64,99 olarak belirlendi. Ayrıca, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığı görüldü.

30.07.2024 12:34
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(ANKARA) - Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 9 bin 234 lira 43 kuruşa, yoksulluk sınırı ise 62 bin 652 lira 87 kuruşa yükseldi.

Türk-İş, temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.234,43 TL 'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652,87 TL'ye çıkarken, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 24.901,78 TL oldu.

Gıda harcaması tutarına yıl başına göre gelen ek yük 4 bin 185 TL oldu. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise son yedi ayda 13 bin 633 TL arttı.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,34 olarak gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99'u buldu.

Zeytin ve bakliyat fiyatları arttı

Araştırmada yer alan bilgilere göre kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimeğin kilogram fiyatında 1 liralık artış oldu. Temmuzda, ortalama sebze kilogram fiyatı 32 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 64 lira olarak hesaplandı. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi artış olmazken, siyah zeytin fiyatı yüzde 6, yeşil zeytin fiyatı yüzde 10 arttı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika
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