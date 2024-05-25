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Türkiye'de Afrika Günü etkinlikleri düzenlendi

Türkiye\'de Afrika Günü etkinlikleri düzenlendi

Afrika Birliğinin 61. kuruluş yıl dönümü ve 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde sempozyum, kültürel etkinlik ve paneller düzenlendi. İNÜAFAM ve İGUSAM tarafından uluslararası sempozyumlar gerçekleştirildi. Ayrıca paneller, tiyatro gösterimi, dans sergisi ve resepsiyon gibi etkinlikler düzenlendi.

25.05.2024 16:56
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Afrika Birliğinin 61. kuruluş yıl dönümü ve 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde sempozyum, kültürel etkinlik ve paneller düzenlendi.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM) tarafından "Uluslararası Afrika Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Afrika'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar katıldı. İki gün sürecek sempozyumda sunulmak üzere yüzde 57'si yurt dışından olmak üzere toplam 144 bildiri gönderildi.

Öte yandan, İNÜAFAM ve Afrika Çalışmaları Topluluğu, Malatya Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Afrika Günü programı düzenledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırma ve Uygulama Merkezi (İGUSAM) ise "Küresel Dünyada Afrika" başlığıyla "Uluslararası Afrika Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin kurduğu Africa Without Borders'ın düzenlediği "Sınırsız Afrika Kavramı ve Sorunlu Gençlik" ile "Ubuntu: Bir Felsefenin Ötesi" başlıklı panellerde ise uzmanlar düşüncelerini paylaştı. Etkinlik kapsamında, daha sonra tiyatro gösterimi ve şiir dinletisi yapıldı, ayrıca geleneksel danslar sergilendi.

Afrika Siyasal Araştırmalar Merkezi (AFROSAM) ve Medipol Üniversitesi işbirliğiyle "Afrika Birliği Similasyonu" programında Afrika üzerine düzenlenen panelde ise kıtadaki ticaret, medya, akademi ve sivil toplum üzerine tebliğler sunuldu.

Ankara'da resepsiyon düzenlendi

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) tarafından iç savaşın devam ettiği Sudan ve Senegal ile ilgili söyleşiler gerçekleştirilirken, Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinin (TADD) Ankara'da düzenlediği resepsiyonda Afrika Günü kutlandı.

Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong Thiep, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, siyaset dünyasından isimler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öte yandan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde yarın Bab-ı Alem ve Sefire-i Alem uluslararası öğrenci dernekleri ile Ubuntu Afrika Derneği işbirliğiyle sergi, film gösterimi, panel, söyleşi, halk oyunları ve şiir dinletisinden oluşan Afrika Günü programı düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Afrika Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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