Türkiye'de Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Endişe Verici - Son Dakika
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Türkiye'de Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Endişe Verici

Türkiye\'de Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Endişe Verici

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de beş yaş altı çocuk ölümlerinin endişe verici bir şekilde arttığını belirterek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na eylem planı olup olmadığını sordu. Pala, bebek ölüm hızının ve beş yaş altı çocuk ölüm hızının yükseldiğini ve depremden etkilenen illerde bu artışın daha da fazla olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda bir inceleme ve eylem planı talep etti.

16.07.2024 12:47
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de aralarında depremden etkilenen illerin de olduğu 51 ilde beş yaş altı bebek ölümlerinin endişe verici olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, 5 yaş altı çocuk ölümlerini azaltmak için herhangi bir eylem planlarının olup olmadığını sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, bebek ölüm hızının, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0'a;, beş yaş altı çocuk ölüm hızının ise 2022 yılında binde 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5'e yükseldiğine dikkat çekti. Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Pala, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜİK tarafından Haziran 2024'te açıklanan ölüm istatistiklerine göre, ülkemizde, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden Bebek Ölüm Hızı (BÖH), 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında ne yazık ki binde 10,0'a;, doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden Beş Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı (5YAÇÖH), 2022 yılında binde 11,2 iken 2023 yılında ne yazık ki binde 14,5'e yükselmiş. Ayrı verilerde; 2023 yılında Bebek ölüm hızının 2022 yılına göre 51 ilde artış gösterdiği, bir ilde (Giresun) aynı kaldığı, 29 ilde azaldığı, Beş Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızının 2022 yılına göre 51 ilde artış gösterdiği, 30 ilde ise azaldığı açıklanmış. Bebek ve Beş Yaş Altı Ölüm Hızının artış gösterdiği 51 ilden 11'i 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller. Hem depremden etkilenen illerde hem de depremden etkilenen iller dışında kalan 40 ildeki 'Bebek ve Beş Yaş altı Ölüm Hızı' artışı endişe verici.

"Depremden etkilenmeyen 40 ildeki ölüm hızı artışı endişe verici"

Sağlık, bir sosyal politika alanıdır ve hiçbir sorun palyatif süreçlerle geçiştirilemez. Sağlık alanında her veri, olguların tekrarlanmaması ve önlenmesi için bir politika çerçevesini ve eylem planını zorunlu kılar. Depremde hem bebek hem de beş yaş altı çocuk ölümleri istatistiklerdeki ölüm hızını artırdı. Ancak depremden etkilenmeyen 40 ildeki ölüm hızı artışı endişe verici."

"Bakanlığınızın bebek ve beş yaş altı çocuk ölümlerini azaltmak için herhangi bir eylem planı var mıdır"

Pala, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

-Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde 2023 yılında yaşamını yitiren 5 yaş altı çocuklardan deprem sırasında ve deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı nedir?

Depremden etkilenen illerde 5 yaş altı çocuk ölüm hızındaki artışın nedenleri nedir? Bu illerde sağ ve/veya yaralı olarak kurtulduğu halde 2023 yılında yaşamını yitiren 5 yaşın altındaki çocukların toplam sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

Türkiye'de 2023 yılında ve 2022 yılında illere ve hanehalkı refah düzeyine göre 5 yaş altı çocuk ölüm hızları nedir?

Türkiye'de 5 yaş altı çocuk ölüm hızı 2022 yılına göre azalmışken, 51 ilde artış göstermesinin nedenleri nelerdir? Bakanlığınızın bu konuda herhangi bir incelemesi ve/veya raporu var mıdır?

Türkiye'de 5 yaş altı çocuk ölüm hızının artış göstermesi endişe vericidir. Bakanlığınızın 5 yaş altı çocuk ölümlerini azaltmak için herhangi bir eylem planı var mıdır?

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde 2023 yılında yaşamını yitiren bebeklerden (illere göre) deprem sırasında ve deprem sonrasında yaşamını yitiren bebeklerin sayısı nedir?

Depremden etkilenen illerde bebek ölüm hızındaki artışın nedenleri nelerdir? Diğer illerde bebek ölüm hızındaki artışın nedenleri nelerdir?

Türkiye'de 2023 yılında 29 ilde bebek ölüm hızı 2022 yılına göre azalmışken, 51 ilde artış göstermesinin nedenleri nelerdir? Bakanlığınızın bu konuda herhangi bir incelemesi ve/veya raporu var mıdır?

Türkiye'de bebek ölüm hızının artış göstermesi endişe vericidir. Bakanlığınızın bebek ölümlerini azaltmak için herhangi bir eylem planı var mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Endişe Verici - Son Dakika

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