Anka Haber Ajansı 19 Nisan Pazar Gündemi
Anka Haber Ajansı 19 Nisan Pazar Gündemi

19.04.2026 09:02  Güncelleme: 10:10
Bugün Türkiye genelinde birçok önemli etkinlik ve spor müsabakaları gerçekleşecek. İş Bankası Yarı Maratonu, sosyal demokrat belediyecilik günleri ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finali gibi olaylar ajandanın öne çıkanları arasında yer alıyor.

09.15 - Türkiye İş Bankası 21'inci Yarı Maratonu koşulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Sosyal Demokrasi Derneği'nce, Ali Dinçer anısına, Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" ikinci gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Türkiye Divanı" programının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.30 - Diyarbakır'da, "Mevlid-i Nebi" adlı miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

15.00 - Emeklilikte Adalet Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.30 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasına karşı Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - İstanbul Tabip Odası'nın seçimli genel kurulu tamamlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Beşiktaş Belediyesi, 2006'da yaşamını yitiren gazeteci yazar Duygu Asena'nın 80. yaşını kutlama ve anma etkinliği düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

17.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na katılacak. (İSTANBUL)

17.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Almanya'da partisinin Avrupa Teşkilat Buluşması'nda konuşacak. (STUTTGART)

- Bulgaristan'da milletvekili genel seçimi yapılacak. (SOFYA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor, Samsunspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmaları oynanacak. (İSTANBUL - SAMSUN - TRABZON)

21.00 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet maçı oynanacak. (ZARAGOZA)

Kaynak: ANKA

