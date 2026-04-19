Anka Haber Ajansı 19 Nisan Pazar Gündemi

09.15 - Türkiye İş Bankası 21'inci Yarı Maratonu koşulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00 - Sosyal Demokrasi Derneği'nce, Ali Dinçer anısına, Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" ikinci gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Türkiye Divanı" programının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
13.30 - Diyarbakır'da, "Mevlid-i Nebi" adlı miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)
15.00 - Emeklilikte Adalet Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.30 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasına karşı Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00 - İstanbul Tabip Odası'nın seçimli genel kurulu tamamlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00 - Beşiktaş Belediyesi, 2006'da yaşamını yitiren gazeteci yazar Duygu Asena'nın 80. yaşını kutlama ve anma etkinliği düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)
17.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na katılacak. (İSTANBUL)
17.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Almanya'da partisinin Avrupa Teşkilat Buluşması'nda konuşacak. (STUTTGART)
- Bulgaristan'da milletvekili genel seçimi yapılacak. (SOFYA)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor, Samsunspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmaları oynanacak. (İSTANBUL - SAMSUN - TRABZON)
21.00 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet maçı oynanacak. (ZARAGOZA)
