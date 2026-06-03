Türkiye'de Gıda İsrafı ve Kuraklık Sorunları

6 Nisan 1920

1- Son yağışlar meteorolojik kuraklığı azalttı, hidrolojik kuraklık sürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Son 3 aylık SPI haritalarında Türkiye'nin önemli bölümünde çok nemli ve olağanüstü nemli koşullar görülüyor, bu tablo, ilkbaharda yaşanan kuvvetli yağışları ve bazı bölgelerdeki taşkınları açıklıyor"

"Meteorolojik kuraklık büyük ölçüde hafiflemiş olsa da hidrolojik kuraklığın tamamen sona erdiğini söylemek için erken. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Batı Karadeniz'de su kaynaklarının toparlanması için zamana ihtiyaç var"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

2- Türkiye'de en çok israf edilen gıdalar taze meyve-sebze ve ekmek oldu

TÜİK araştırmasına göre gıdaların çöpe atılmasındaki en büyük neden yüzde 74,4 ile "bozulma" olurken, tüketicilerin yüzde 83,6'sı israfı engellemek için elinden geleni yaptığını bildirdi

Tüketicilerin yüzde 12,1'i "son kullanma tarihinin geçmesi", yüzde 6,3'ü ise "fazla satın alınması veya pişirilmesi" nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Tarımda veri odaklı üretim modeli girdi kullanımını azaltıyor

Tarımda teknoloji, yapay zeka ve finansman araçlarını bir araya getiren yeni nesil sözleşmeli üretim modeli, verimde artış sağlıyor

Qfarmii Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç: "İlacın yüzde 70, gübrenin yüzde 50 daha az kullanılmasını sağladık ama bu durum üründen ürüne değişiyor. Model, verimin de yüzde 15 ile 20 arasında artmasını sağlıyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

4- Türkiye bisiklet üretiminde Avrupa'da öne çıkıyor

Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliği Başkanı Akgül:

"Türkiye, toplam bisiklet ve elektrikli bisiklet satışında Avrupa'nın altıncı en büyük pazarı konumuna geldi"

"Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen bisiklet üreticilerinden biri. 2024'te yaklaşık 1,38 milyon adetlik üretimle Portekiz, İtalya ve Almanya gibi büyük üreticilerin yanında kıtanın en büyük dört üreticisi arasında yer alıyor"

(Kaan Ulu/İstanbul)

5- ERMENİSTAN TARİHİ YOL AYRIMINDA: Güney Kafkasya ülkesinde değişim sürecek mi?

Başbakan Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı sonrası, geleneksel politikaları terk ederek Azerbaycan ile nihai bir barış anlaşması imzalamaya, Türkiye ile normalleşmeye hız vermeye, "Gerçek Ermenistan" söylemiyle refah ve ekonomik gelişmeyi öne çıkarmaya çalışıyor

(Gökhan Çeliker/Ankara)

6- Mısır'da binlerce yıllık miras ile deniz ekosistemi birlikte korunuyor

Firavunlar döneminden kalan anıtlar, arkeolojik alanlar ve dünyanın en zengin mercan sistemlerinden birine ev sahipliği yapan Mısır, insanlık tarihinin izlerini kültürel ve doğal mirasıyla birlikte geleceğe taşıyor

Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh'te berrak suda yapılan dalışlarda, rengarenk mercan resifleri, yüzlerce balık türü ve çok sayıda deniz canlısı gözlemlenebiliyor

(Şaduman Türkay-Şebnem Coşkun/Kahire-Şarm El-Şeyh) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Mahkeme, sınıfta kaldığı için müdür yardımcısını tehdit eden öğrencinin okulunu değiştirdi

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, müdür yardımcısına "Sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz" şeklinde tehdit mesajı gönderen lise öğrencisinin okulunun değiştirilmesine karar verdi

Mahkeme ayrıca, öğrencinin 3 ay süreyle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları ile meslek edinme kursuna katılmasını kararlaştırdı

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

8- Liseli milli boksör Ela Ecrin olimpiyatlarda en genç kadın şampiyon olmayı hedefliyor

Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan milli boksör Ela Ecrin Oşak: "Bu spora başlamamın, devam etmemin sebebi, olimpiyatlara babamla beraber gidip en genç kadın olarak madalya almak ve boynuma takıp babama sarılmak"

Ela Ecrin'in babası ve antrenörü Turgay Oşak: "Ela'nın hikayesinin güzelliği şu, imkansız diye bir şeyin olmadığını kanıtladı. Çünkü 3 metrekare yerde, 8 yaşındaki küçük kardeşi ve 50 yaşındaki babasıyla antrenman partneri olarak çalıştı"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da bisiklet yolları bakım ve denetim bekliyor

Bisikletliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Atalay:

"Bisiklet yolunda motosikletlilerle tartışıyoruz, esnafla tartışıyoruz. Esnaf masa atıyor, sandalye koyuyor. Birçok şey var. Bisiklet yolu, bisiklet haricinde herkes tarafından kullanılıyor"

"Tabelası ile yer işaretlemesiyle belediyenin ve halkın benimsediği, başka kimsenin girmediği güvenli bir bisiklet yolu olursa, ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının yüzde 90'lara çıkacağını tahmin ediyoruz"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu

Arjantin'in Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçın sonucu penaltılarla belirlendi

Organizasyon tarihinde maçları 4'er kez penaltılara giden Almanya ve Hırvatistan, tamamından üstün çıkmayı başardı

Turnuvada bugüne dek 35 karşılaşma penaltılara gitti

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

11- 2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek

40 yaş üstü oyuncular arasında turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da yer alıyor

2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncu, 43 yaş 162 günlük İskoç kaleci Craig Gordon olacak

(Fatih Erel/??????İstanbul)

12- Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Orta saha

Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli Maradona ve Hollandalı Cruyff başta olmak üzere, yolu Türkiye'den geçmiş Hagi ve Zico da orta saha dendiğinde futbol dünyasının ilk sıralarda saydığı yıldız isimler arasında yer alıyor

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

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