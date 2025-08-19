Türkiye'de İhracat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de İhracat Artışı Devam Ediyor

19.08.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doları aştı, 50 ilde ihracat artışı görüldü.

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 23 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 50 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 835 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 arttı.

İstanbul'u, 3 milyar 258 milyon dolar ve yüzde 20,5 artışla Kocaeli, 2 milyar 13 milyon dolar ve yüzde 8 artışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 960 milyon 912 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 715 milyon 471 bin dolarla inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif elementler ve 496 milyon 709 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 304 milyon 606 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 264 milyon 509 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 231 milyon 547 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 459 milyon 957 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 190 milyon 263 bin dolarla demir ve çelik, 186 milyon 560 bin dolarla kazanlar, makineler takip etti.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 1 milyar 94 milyon 886 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 345 milyon 704 bin dolarla Almanya, 340 milyon 307 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 351 milyon 158 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 315 milyon 255 bin dolarla İngiltere ve 183 milyon 161 bin dolarla İtalya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 181 milyon 973 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 136 milyon 954 bin dolarla İspanya ve 128 milyon 863 bin dolarla ABD takip etti.

Buna göre, ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 50 il de ihracatını artırdı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de İhracat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:06:33. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de İhracat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.