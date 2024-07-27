Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen Hike and Fly Anatolia Yarışması Aksaray'da Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen Hike and Fly Anatolia Yarışması Aksaray'da Başladı

Türkiye\'de İlk Kez Düzenlenen Hike and Fly Anatolia Yarışması Aksaray\'da Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Hike and Fly Anatolia yarışması, Aksaray'da başladı. 16 ülkeden 17 sporcu yarışmaya katıldı. Sporcular belirlenen rotada yürüyüş yaparak Hasan Dağı yamaç paraşüt alanına ulaştı ve buradan paraşütle Selime Katedrali'ne iniş yaptı. Yarışmanın Aksaray etabını Fransız sporcu Remi Bourdelle birinci tamamladı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kapadokya'nın ekstrem sporlar için ideal bir merkez olduğunu belirtti ve sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise organizasyonun amacının Kapadokya bölgesinde alternatif turizm çeşitliliğini arttırmak olduğunu söyledi ve ikinci bir yarışma düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

27.07.2024 17:05
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Türkiye'de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray'da başladı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı.

Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti'nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi. Hasan Dağı yamaç paraşüt alanına ulaşan sporcular buradan paraşütle havalanarak Selime Katedrali'ne iniş yaptı.

Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından olan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi içerisinde koşmaya başlayan sporcular Ihlara Cam Teras noktasında yarışmanın Aksaray etabını tamamladı. Etabın birincisi Fransız sporcu Remi Bourdelle oldu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu yarışmanın son etabının ardından yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin coğrafi yapısının ekstrem sporlar için ideal merkezlerden olduğunu söyledi.

16 ülkeden kente gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Kumbuzoğlu, "Aksaray'ın tanıtımı, ülkemizin tanıtımı konusunda büyük bir şans olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Aksaray'ımız hep ön planda, Hasan Dağımız, Ihlara'mız hep ön planda oldu. Hike and Fly, Ahiler Kalkınma Ajansının organizasyonu çerçevesinde burada yapılıyor. Devamını diliyoruz tabii. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Kendileri sadece bir sporcu değil, aynı zamanda birer gönül elçisi. Aksaray'ın dünyaya tanıtımı konusunda her birinin değerli olduğunu özellikle kendilerine de söyledim." diye konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol da yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesinde alternatif turizm çeşitliliğini ve turizmden elde edilen katma değeri arttırmayı hedeflediklerini, bu nedenle çeşitli organizasyonlar planladıklarını belirtti.

Türkiye'de daha önce düzenlenmeyen yürüyüş ve uçma (Hike and Fly) spor disiplininde Aksaray ve Nevşehir etabı olarak planladıkları organizasyonu sorunsuz tamamladıklarını belirten Varol, daha geniş bir organizasyonla Hasan dağından verilecek yarışma startı ile Göbeklitepe'ye kadar Hike and Fly Anatolia yarışmasının ikincisini düzenlemek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen Hike and Fly Anatolia Yarışması Aksaray'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen Hike and Fly Anatolia Yarışması Aksaray'da Başladı - Son Dakika
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