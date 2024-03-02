Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen SOSYALFEST Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen SOSYALFEST Başladı

Türkiye\'de İlk Kez Düzenlenen SOSYALFEST Başladı

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali başladı. Festival, Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesine katkı sunmayı amaçlıyor.

02.03.2024 20:20  Güncelleme: 20:42
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Türkiye'de ilk kez düzenlenen SOSYALFEST başladı

Prof.Dr. Fatih Kırışık, "Sosyal modeller üreterek dünyayı kardeşlik adasına dönüştürmek istiyoruz"

KARABÜK - Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, SOSYALFEST ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali yoğun katılımla başladı.

KBÜ tarafından Türkiye'de ilk kez ulusal ve uluslararası düzenlenen SOSYALFEST'in açılış seremonisi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

SOSYALFEST'in tanıtım videosu ile başlayan programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "TEKNOFEST'lerin ortam hazırladığı heyecan ve başarıyı, sosyal bilimler alanında da sağlayarak 'Milli Sosyal Bilimler Hamlesi' SOSYALFEST ile milletimizin ve uluslararası camianın zihnine kazımayı hedefliyoruz" dedi.

Gençlerin yeteneklerini ve vizyonlarını ön plana çıkaracak, toplumsal dönüşüme öncülük edecek, ulusal ve uluslararası ilkleri yaşama ayrıcalığı sağlayacak etkinliğin Karabük'te düzenlenmesinin gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Yavuz, "İki gün boyunca, gençliğin dinamizmi ve bilimin ışığıyla buluşacak; gerçekleşecek sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif etkinliklerle, Türkiye'nin sosyal bilimler sahnesindeki geleceğine, derin ve kalıcı bir etki bırakacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Festivali bildiri halinde hazırlayıp yayınladıklarını ifade eden KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, şunları söyledi:

"Bu sürecin sonrasında tabii ki pek çok sosyal model de üreterek toplumumuzun, milletimizin, devletimizin değerlendirmesine ve uygulamasına sunduk. Bu anlamda sevindirici bir gelişme olarak bazı üretmiş olduğumuz sosyal modeller devletimiz tarafından uygun görüldü ve uygulama alanına geçti. Bu da bizim için çok kıymetli, bir sonuç doğurması açısından değerli ve önemliydi."

"Sosyal modeller üreterek dünyayı kardeşlik adasına dönüştürmek istiyoruz"

SOSYALFEST'in düzenlenmesinin amacından bahseden Kırışık, "Dünyamız çok zor ve karanlık dönemlerden geçiyor. Dünyanın her tarafında çatışmalar, kavgalar, mazlumlar, mağdurlar var Bunlara destek olmak yardımcı olmak istiyoruz ama hep batılı kavramlarla düşünüp batılı değerlerle analiz yapıyoruz. Biz istiyoruz ki medeniyetimizden, tarihimizden aldığımız güçle geçmişte yaptığımız gibi dünyayı yeniden yönetecek, yeniden nizam verecek sosyal modeller üretecek ve dünyaya yeni barış ufukları, kardeşlik ufukları açacak mağdurların ve mazlumların sesi olacak yeni bir dünyayı, Türkiye 100 yılını oluşturmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için en önemli gücümüz sosyal modeller üretmekten geçiyor. İnsanların barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceği sosyal modeller üreterek dünyayı yeniden bir barış adasına, bir kardeşlik adasına dönüştürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

14 farklı yarışma temasında Türkiye çapında ilana ve duyuruya çıktıklarını aktaran Kırışık, "Tabii ilk defa yapılan bir yarışma olması, çok bilinmemesi, sosyal modelin ne olduğunun henüz toplumda yeterince anlaşılamaması durumlarına rağmen gençlerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz buna çok büyük bir ilgi gösterdi ve 3 bin 783 başvuru yapıldı. Yarışmamıza bu kadar sosyal modelin, bu kadar projenin gelmiş olması bize gerçekten Türkiye yüzyılı açısından büyük bir umut vadetmektedir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tek tek stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yavuz, daha sonra Rektör Kırışık ve beraberindekilerle birlikte festival çerçevesinde finale kalan sosyal modellerin sunumlarını takip etti.

Festival yarın gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sona erecek.

Kaynak: İHA

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