Türkiye'de nadir görülen Gallinago kuşu yaralı halde bulundu - Son Dakika
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Türkiye'de nadir görülen Gallinago kuşu yaralı halde bulundu

Adıyaman'da, Türkiye'de nadir görülen 'Sibirya suçulluğu' cinsi olan Gallinago kuşu yaralı halde bulundu. Yaralı kuş tedavi için ekiplere teslim edildi.

14.05.2024 22:55
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Türkiye'de nadir görülen Gallinago kuşu yaralı halde bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Türkiye'de nadir görülen 'Sibirya suçulluğu' cinsi olan Gallinago kuşu yaralı halde bulundu. Yaralı kuş tedavi için ekiplere teslim edildi.

Adıyaman merkeze bağlı Toptepe Köyü'nde tarlada çalışan çiftçiler, yerde bir kuşun çırpındığını fark ederek kuşu yakaladı. Kanadı kırık olduğu öğrenilen 'Sibirya suçulluğu' cinsi olarak bilinen ve bilimsel adı Gallinago olan kuşu yakalayan çiftçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye gelerek kuşu çiftçilerden teslim aldı.

Türkiye'de nadir görülen Gallinago kuşu, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Sibirya, Türkiye, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de nadir görülen Gallinago kuşu yaralı halde bulundu - Son Dakika

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