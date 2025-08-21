Türkiye'de Orman Yangınlarına Karşı Ağaçlandırma

6 Nisan 1920

1- Yanan orman alanları, iklime, toprağa ve rakıma uygun ağaçlandırılıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Orman yangınlarından sonra fidan dikiminde mutlaka bölgeye özgü iklimi, toprağı, rakımı, güneş alma durumunu ve bitki biyolojisini dikkate alıyoruz"

"Bölgenin ekolojik yapısına uygun, yangına dayanıklı türler ağaçlandırma planlarında öncelikli yer alıyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı)

2- Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti

31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF'ye aktarılan hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu

(Mahmut Çil/İstanbul) (Grafikli)

3- AB'nin "Yeşil Dönüşüm" kapsamında Türkiye'ye yatırımlarının devam etmesi bekleniyor

AB Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski:

"'Yeşil Dönüşüm' projesi kapsamında Türkiye'ye yatırım planlarımız var. IPA-I, IPA II ve IPA-III için katılım öncesi fonlardan bu yana Türkiye ile sürekli işbirliği içindeyiz"

"Kamu kaynağı, yapmak istediklerimizin hepsini yapmaya yetmiyor. Bu yüzden yatırımı özel sektörle bir araya getirmek için çaba göstermeliyiz ve buradaki varlığımızla, özel sektörü desteklediğimiz konusunda motive etmenin ve ülkeye yatırım yapmalarını sağlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum"

"AB ve Türkiye, çok önemli ortaklar. İki aktör arasında yatırım iştahı her zaman mevcut"

(Emirhan Yılmaz-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sınır Tanımayan Doktorlara göre Gazze'deki durum felaket olarak tanımlanamayacak kadar vahim

Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib:

"(Gazze'de) Durum gerçekten felaket olarak tanımlanamayacak kadar vahim"

" (İsrail ordusunun Gazze kentini işgali) Bu akıl almaz bir plan olacak. Çok fazla insan ölecek, kan dökülecek. Masum insanlar ölecek"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

5- Piyasalarda dikkatler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasına çevrildi

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi: "Başkan Powell'ın, Fed'in gelecek ayki FOMC toplantısında faiz oranlarını düşürmeye yeniden başlayacağını az çok teyit etmesini bekliyorum"

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet: "Bu yıl Powell muhtemelen her toplantının karara açık olduğunu yineleyecek, ancak eylül ayı için bir taahhütte bulunmayacak çünkü eylül toplantısından önce enflasyon ve istihdamla ilgili yeni veriler açıklanacak"

(Dilara Zengin/Washington)

6- Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor

Apple'ın her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference etkinliğinde bu yıl pek çok yenilik tanıtılmış olmasına rağmen yapay zekaya dair hiçbir yeniliğin olmaması şirketin yapay zeka yarışında geri kaldığı iddialarını yeniden gündeme getirdi

Telefonların kamera performansları dikkate alındığında Huawei Pura 80 Ultra, 175 puanla telefonların görüntüleme ve ses performansını ölçen derecelendirme platformu DxOMark tarihindeki en yüksek kamer? skorunu elde etti

Samsung son verilere göre dünyada en fazla telefon satışı yapan firmalar listesinde zirvede yer alıyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Grafikli)

7- Belek sahillerinde kaplumbağa yavrularının denizle buluştuğu zorlu yolculuk görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, 3 gün süren çalışmayla Antalya'nın Belek sahillerindeki yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası ve caretta caretta yavrularının mavi sularla buluşmasına ve su altındaki ilk anlarına tanıklık etti

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: "Geçen sene Kundu, Belek, Kızılot ve Kısalar bölgesindeki 65 kilometrelik sahilde tespit ettiğimiz yuva sayısı 6 binin üzerindeydi, bu yıl da şu ana kadar 5 bini geçti"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Huzurevi sakinleri sandıklarını açtı, birbirinden değerli parçalar gün yüzüne çıktı

İstanbul'da Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, "Geçmişin Sandığı Açılıyor" projesi kapsamında Atatürk'ün fincanından İkinci Dünya Savaşı ekmek karnelerine, Nazım Hikmet'in mektuplarından Faberge Yumurtası'na kadar birçok tarihi ve kültürel değeri gün yüzüne çıkardı

Huzurevi Müdürü Kerem Kaymaz: "Bir sakinimizde çok kıymetli bir şey var, Atatürk'ün kahve içtiği fincan. Hikayeleri dinlerken birlikte güldük, kimi zaman hüzünlendik. Dinlediğim hikayelerden en etkileyicisi, Atatürk'e ikram edilen kahve fincanının hikayesiydi"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025'in çıkış yapan takımı olacaklarına inanıyor

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Korkmaz:

"Ergin ağabeyle beraber çok güzel bir yaz olacak. Onun en büyük isteğinin ve dileğinin milli takımın başarısı olduğuna çok eminim. Onunla aynı sayfadayız. Başarmayı çok istiyoruz"

"Bu yazı çok iyi geçirdim. Öz güvenim yüksek, kafam çok rahat çünkü ortaya çok ciddi bir çalışma koydum. Benim için özel bir turnuva olacak"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda "ilk" peşinde

Milli voleybolcular, ilk kez 2006 yılında katıldığı organizasyonda arka arkaya 6'ıncı kez boy gösterecek

Milli takımın, yer aldığı organizasyonlarda en iyi derecesi, 6'ncılık olarak tarihe geçti

2006, 2010, 2018 ve 2022 dünya şampiyonalarında da kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'da 5'inci kez sahada olacak

(Muhammed Boztepe/Nakhon Ratchasima)

11- Beşiktaş'ın Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan, yeni sezonda da takımına güveniyor:

"Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum"

"Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.