Türkiye'de Sağlık Turizmi İş Birliği Toplantısı

Güncel

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros başkanlığında, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığındaki toplantıda Türkiye'nin sağlık turizminde uluslararası rekabet gücünün artırılması ve bu alandaki hizmetlerin düzenli, denetimli ve sürdürülebilir olması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıya, Atilla Toros'un yanı sıra Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ve diğer yetkililer katıldı.