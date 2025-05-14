Türkiye\'de Sektör Buluşmalarıyla Siber Güvenlik Gelişiyor

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi (TSGK), yerli ve milli siber güvenlik ekosistemini güçlendirme hedefiyle kamu, özel sektör ve kümelenme üyesi firmaları buluşturan 5 ayrı "Sektör Buluşması" gerçekleştirdi.

Stratejik öneme sahip savunma, enerji, bankacılık, sivil havacılık ve sigortacılık sektörlerine yönelik "Sektör Buluşmaları"nda hem sektörel ihtiyaçlara özel çözümler geliştirilmesi sağlandı hem de yerli siber güvenlik firmalarının yeni iş birlikleri kurmasına zemin hazırlandı.

Her sektörün özgün güvenlik riskleri ve ihtiyaçları çerçevesinde yapılan bu buluşmalar, aynı zamanda Türkiye'nin dijital altyapılarını daha dayanıklı hale getirme hedefiyle atılan somut adımlardan biri olarak öne çıktı.

"Sektör Buluşmaları" kapsamında hayata geçirilen etkinliklerde, binlerce planlı birebir görüşme gerçekleştirildi. B2B masa düzenine göre organize edilen bu görüşmeler, katılımcıların ürün ve hizmetlerini doğrudan tanıtmalarına olanak tanıdı.

Her biri 1 ya da 2 gün süren buluşmaların ardından firmalar, ihtiyaç sahipleriyle daha detaylı teknik görüşmeler için bağlantılarını sürdürdü. Toplamda yaklaşık 7 bin iş görüşmesine ev sahipliği yapan buluşmalar, sektörel işbirliklerinin hızla hayata geçirilmesine ön ayak oldu.

Kritik altyapılara özel sektör buluşmaları

Etkinliklerin ilk durağı Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Sektörü Buluşması oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) organizasyonuyla 54 siber güvenlik firması ve 35 savunma sanayisi şirketi arasında 674 birebir görüşme gerçekleştirildi. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi sektör devlerinin yer aldığı buluşma, yerli çözümlerle savunma alanındaki dijital güvenliğin nasıl artırılabileceğini gözler önüne serdi.

Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) desteğiyle Ankara'da düzenlenen Enerji Sektörü Buluşması'nda 58 siber güvenlik firması ile 24 enerji üreticisi arasında 720 görüşme gerçekleştirildi. Elektrik, doğalgaz ve yenilenebilir enerji altyapılarının dijital tehditlere karşı korunmasında yerli yazılımların rolü masaya yatırıldı.

İstanbul'daki Bankacılık Sektörü Buluşması, sektör açısından yeni bir kilometre taşı oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 64 siber güvenlik firması, 41 banka temsilcisiyle 1148 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Finansal teknolojiler ve siber dolandırıcılıklara karşı alınabilecek önlemler kapsamında yerli çözümler tanıtıldı.

Sivil Havacılık Sektörü Buluşması, Ankara'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) katkılarıyla yapıldı. İki gün süren etkinlikte 66 siber güvenlik firması ile 32 sivil havacılık paydaşı arasında yaklaşık 1500 birebir görüşme gerçekleştirildi. Havalimanı altyapılarından uçuş veri sistemlerine kadar pek çok başlıkta işbirlikleri geliştirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve rekor katılımla öne çıkan Sigortacılık Sektörü Buluşması, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ev sahipliğinde düzenlendi. 60 siber güvenlik firması ile 54 sigorta şirketi ve kurum arasında toplam 2600 görüşme yapıldı. Buluşmalar içerisinde en yüksek birebir görüşme sayısına ulaşıldı.

Sektör buluşmaları sürecek

Etkinliklerin açılışlarında yapılan konuşmalarda, dijitalleşen sektörlerde siber güvenliğin artık sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekildi.

Kamu kurumları ve düzenleyiciler, yerli ve milli çözümlerin stratejik önemini vurgularken, bu alanda atılan adımların sürdürülebilir olması gerektiğinin altı çizildi.

Kümelenme üyesi firmaların geliştirdiği özgün ürünler, sadece sektörlerin güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin dijital bağımsızlık vizyonuna da katkı sunuyor.

Kümelenme, elde ettiği kazanımları daha geniş alanlara taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde üniversiteler, ulaşım sektörü, sağlık kurumları, belediyeler, üretim ve tarım teknolojileri gibi yeni alanlarda da "Sektör Buluşmaları" yapılması planlanıyor. Böylece, Türkiye'nin siber güvenliğinin sektör bazında derinleştirilmesi, yerli teknolojilerin kullanımını artırılması ve dijital altyapılarda dışa bağımlılığın en aza indirilmesi amaçlanıyor.

TSGK tarafından düzenlenen buluşmalar; sektörel ihtiyaçların yerli çözümlerle buluşturması, işbirlikleri için doğrudan temas imkanı sunması ve siber güvenlik alanında farkındalığı artırması bakımından örnek bir model sunuyor.

Kümelenme üyeleri, buluşmalarda ortalama 150 farklı kurum ve şirketle birebir temas kurarak ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, sektör temsilcileri de en güncel çözümlerle kritik altyapılarını güçlendirme şansı yakalıyor. Sektörel güvenliğin yerli bilgi birikimiyle sağlandığı bu işbirliği modeli, Türkiye'nin dijital geleceği için güçlü bir adım niteliği taşıyor.