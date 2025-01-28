Türkiye'de Sendika Üyeliği İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Sendika Üyeliği İstatistikleri Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de 16 milyon 864 bin işçiden sadece 2 milyon 524 bininin sendika üyesi olduğu belirlendi. En fazla üyesi olan sendika ise Türk Metal oldu.

28.01.2025 01:29  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istatistiklerine göre, Ocak ayı itibariyle 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 miyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 miyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

Türk Metal 293 bin 829 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, bunu 280 bin 769 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş, 171 bin 348 üyeyle Genel-İş, 126 bin 182 üyeyle Belediye-İş, 126 bin 182 üyeyle Tez Koop-İş ve 124 bin 95 üyeyle Koop-İş izledi.

Tebliğde yer alan 20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu iş kolu, 4 milyon 469 bin 945 kişiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

Basın, yayın ve gazetecilik iş kolu

Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda toplam 96 bin 711 işçi bulunurken, bunların 7 bin 277'si Medya İş, 2 bin 400'ü Basın İş, 1975'i TGS, 1004'ü DİSK Basın İş üyesi olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Sendika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Sendika Üyeliği İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Sendika Üyeliği İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.