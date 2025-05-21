Türkiye'de Su Analizleri Hassasiyetle Yapılıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Su Analizleri Hassasiyetle Yapılıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde içme ve ambalajlı suların analizlerini 84 laboratuvarda gerçekleştiriyor.

21.05.2025 11:47
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Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye genelinde içme, kullanma ve ambalajlı suların hem kimyasal hem mikrobiyolojik analizlerinin 84 laboratuvarda hassasiyetle yapıldığını bildirdi.

Demirkol, ülke genelinde yapılan su denetimlerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de içme-kullanma ve ambalajlı sulara yönelik denetimlerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirten Demirkol, "84 laboratuvarımızda, laborantlarımız, mikrobiyoloji ve biyokimya alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz bu numuneleri dikkatlice ve hassasiyetle inceliyorlar. Son model teknolojik cihazlarla birlikte bu denetimler en etkin bir şekilde illerimizde yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

İçme-kullanma suları ile ambalajlı suların ayrı ayrı değerlendirildiğine dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti:

" Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda, illerimizden gelen numuneler, büyük bir hassasiyetle modern cihazlarla uzmanlarımızca analiz edilmektedir. Hem ambalajlı sular, hem de içme kullanma sularının ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılıyor. Ambalajlı sular ekiplerimizce, kaynak yerlerinde ve dolum yerlerinde yakından analiz ediliyor. Aynı zamanda illerimizdeki ekiplerimiz yine 3 ayda bir üretim tesislerine giderek numuneleri alıyor. Bunun yanı sıra ambalajlı suların satıldığı marketlerden ve iş yerlerinden farklı sayıda numuneler ekiplerimizce alınmaktadır."

Kimyasal analizlerde arsenik başta olmak üzere kimyasal maddelerin varlığına, mikrobiyolojik testlerde ise E. Coli başta olmak üzere birçok mikroorganizmaya bakıldığını ifade eden Demirkol, elde edilen sonuçların sisteme anlık olarak sisteme yüklendiğini bildirdi.

Demirkol, "Ülkemizde içme sularının temini ve şebekeye verilmesi, belediyeler veya il özel idarelerinin sorumluluğunda yer almaktadır. Çeşme suları olarak bilinen içme-kullanma suları da İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal laboratuvarlarımız da yılda belirli dönemlerde analiz yapıyor. Çıkan sonuçlar otomatik olarak sisteme düşüyor, mülki idare amirleri ve belediye yetkilileri bu verilere anında erişebiliyor." diye konuştu.

"Suların kirlenmemesi için kurban kesimleri belirlenen alanlarda yapılmalı"

Vatandaşların kaliteli suya ulaşmasını sağlamak amacıyla hızlı ve etkin bir denetim sistemi kurduklarını belirten Demirkol, yazılı ve sözlü bilgilendirmelerle ilgili kurumların da uyarıldığını söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara da uyarıda bulunan Demirkol, "Kurban bayramında illerde Hıfzıssıhhalar ve valilerce alınmış olan kararlara tüm vatandaşların uyması Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği alanlarda ve kontrollerde kurbanlarını kesmesi suların kirlenmemesi açısından oldukça önemli. Özellikle kurbanın iç organlarının ve atıklarının su kaynaklarına karışmaması açısından bu durumu oldukça önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar su ile ilgili şikayetlerini 184 hattından iletebiliyor"

Vatandaşların su ile ilgili şikayetlerini doğrudan iletebileceğini söyleyen Demirkol, "Vatandaşlarımız, 184 hattından suyla ilgili şikayetlerini ilettiğinde, şikayetler anında ekiplerimizce müdahale edilerek değerlendiriliyor. Bu numunelerimiz önce yerelde sonra ulusal referans laboratuvarımızda hassasiyetle inceleniyor." bilgisini paylaştı.

Ambalajlı suların üretim yerlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yılda 1 kez, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ise 3 ayda 1 kontrollerinin yapıldığını belirten Demirkol, rutin denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Su Analizleri Hassasiyetle Yapılıyor - Son Dakika

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