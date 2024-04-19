Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 49,92, aylık yüzde 3,59 arttı.
TÜİK, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE'de, 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,71 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,34 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 75,27 artış oldu.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları oldu. Bunu sırasıyla yüzde 90,16 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 76,79 ile malzemeler, yüzde 71,04 ile makine bakım masrafları, yüzde 66,20 ile binalar, yüzde 53,37 ile tohum ve dikim materyalleri takip etti.
Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bunu sırasıyla yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 1,71 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,12 ile binalar, yüzde 3,37 ile malzemeler grubu takip etti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı - Son Dakika
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