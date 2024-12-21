Türkiye'de Tek: Bigman Çakman - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Tek: Bigman Çakman

Geniş Video İzle

Kocaeli'de Bigman Çakman, nüfus memurunun hatası ile 38 yıldır bu ismi taşıyor. Türkiye'de tek.

21.12.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onun adı Türkiye'de tek: Restoranlarının ismini 38 yıldır kimliğinde taşıyor

Bu isim Türkiye'de bir tek onda var

İsmini duyan şaşırıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan Bigman Çakman, nüfus memurunun yanlış anlamasıyla restoranlarının ismini 38 yıldır kimliğinde taşıyor. Adının Türkiye'de tek olduğunu ve zaman zaman duyanların inanmakta güçlük çektiğini ifade eden Bigman Çakman, siyasi parti üyeliği başvurusunda ismi yüzünden şüpheye düşen yetkililerin bile olduğunu söyledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1986 yılında dünyaya gelen Bigman Çakman, nüfus memurunun ismi yanlış anlaması neticesinde 38 yıldır "Bigman" ismini kullanıyor. Nüfus müdürünün babasından restoranlarının durumu hakkında bilgi almaya çalışırken, memurun yanlış anlaması üzerine Çakman'ın ismi Bigman olarak kaldı.

Kocaeli'de yaşayan ve bu ilginç hikayesiyle dikkat çeken Çakman'ın ismi ise Türkiye'de tek. Çakman'ın tanıştığı bazı kişiler, ismini duyduklarında inanmayarak zaman zaman kimliğini göstermesini istiyor.

Restoranlarının ismini kimliğinde taşıyor

İsminin hikayesini anlatan Çakman, "Babam nüfus cüzdanımı çıkarmak için müdürlüğe gitmiş. O dönemin ilçe nüfus müdürü babamın arkadaşıymış. O zamanlarda da bizim Bigman adında restoranımız varmış. İlçe nüfus müdürü babama restoranı kast ederek 'Bigman nasıl?' demiş. Bunu duyan nüfus memuru da 'Bigman herhalde çocuğun ismidir' diye düşünerek kimliğimi Bigman olarak çıkartmış. En son kalkarken babama nüfus cüzdanını vermişler. Bu isimde babamın hoşuna gitmiş ve değiştirmemiş, böyle kalmış. 38 yıldır da bu ismi kullanıyorum ve çok da memnunum, bir kere duyan bir daha unutmuyor" dedi.

"İsmim marka gibi"

İsminden dolayı evde tartışma da yaşandığını kaydeden Çakman, "Bu isim bana verildikten sonra dedem babamla kavga etmiş. Kulağıma ismim sonradan 'Kudret' diye okunmuş ancak kimlikte Bigman olarak kalmış. Benim ismim bir marka ismi gibi olduğu için işyerime de kendi ismimi verdim. Yazılım işi yapıyorum ve bu isim kendimle de işimle de uyumlu" diye konuştu.

"İsmimden dolayı emin olamadıkları için üyeliğimi kabul etmediler"

Bigman Çakman, geçtiğimiz aylarda bir siyasi partiye üye olmak istediğini ancak başvurusunun ismi sebebiyle bir süre kabul edilmediğini de ifade ederek, "İsmimden emin olamadıkları için üyeliğimi kabul etmediler, en son genel başkana mesaj attım ve sonrasında üyeliğim kabul edildi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de tek olduğumu fark ettim"

Son olarak Çakman, isminin yalnız Türkiye'de kendisinde olduğu bilgisini de vererek, "İsmimle ilgili olarak küçük bir araştırma yaptım. Yazılımla ilgilendiğim için bu tip verilere ulaşmam kolay oluyor. Biraz araştırma yaptıktan sonra ben de Türkiye'de tek olduğumu fark ettim ve hala bu ismi taşıyan tek kişiyim. Bu çok mutluluk verici ama tanınmakta çok kolay. Bazı dezavantajlar da var" ifadelerini kullandı.

Türkiye\'de Tek: Bigman Çakman
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Kocaeli, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Tek: Bigman Çakman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Tek: Bigman Çakman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.