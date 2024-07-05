Türkiye'de Yılın İlk 6 Ayında 195 Milyon Kitap Üretildi

Güncel

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 195 milyon 529 bin 407 adet kitap üretimi yapıldı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan (YAYFED) yapılan açıklamaya göre, 2023'te 182 milyon 895 bin 180 kitap yayınlandı.Geçen yılın üretim rakamlarına kıyasla bu yılın ilk 6 ayında kitap üretimi yüzde 6,9 oranında büyüdü.

Bu yıl haziranda 34 milyon 146 bin 859 adet kitap basılırken, geçen yıl aynı dönemde 35 milyon 93 bin 479 kitap yayınlandı. Bu yılın haziran ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 2,7 oranında küçülme gerçekleşti.

Geçen ay yayıncıların aldığı bandrollerin yüzde 8.9'unu yetişkin kültür yayımları, yüzde 8,5'ini yetişkin kurgu edebiyat yayımları, yüzde 8,6'sını çocuk kitapları, yüzde 0,6'sını gençlik kitapları, yüzde 3,7'sini inanç yayımları, yüzde 1,7'sini akademik yayımlar, yüzde 1'ini ithal kitaplar, yüzde 67'sini ise eğitim yayımları oluşturdu.