Türkiye'deki Gözaltılar NATO'yu Endişelendiriyor

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'de gerçekleştirilen gözaltılar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonları eleştirerek, yaşananların NATO açısından kabul edilebilir olmaması gerektiğini söyledi.

Sánchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil haklar kısıtlanıyor, medya baskı altında, yüzlerce kişi (aralarında çevre örgütü TEMA Vakfı ve LGBTİ+ örgütü Kaos GL aktivistlerinin de bulunduğu) önleyici şekilde gözaltına alındı... Bunların hiçbiri NATO açısından kabul edilebilir olmamalı. Türkiye'nin zirve öncesindeki otoriter refleksleri, utanç verici şekilde sessiz kalan NATO'nun itibarına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.