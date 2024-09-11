Yeni OSB'lerle Türkiye'de 362'ye ulaşıldı - Son Dakika
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Yeni OSB'lerle Türkiye'de 362'ye ulaşıldı

Yeni OSB\'lerle Türkiye\'de 362\'ye ulaşıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerinin sayısının 362'ye çıktığını açıkladı.

11.09.2024 12:07
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Edirne Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362'ye çıkardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2 yeni OSB'ye daha sicil verilerek tüzel kişilik kazandırıldı. Toplam OSB sayısı, 362'ye yükseldi. Yeni kurulan 100 hektar büyüklüğündeki Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve 100 hektarlık Gaziantep Nurdağı OSB ile toplamda yaklaşık 120 bin hektarlık alanda kurulu 362 OSB'ye ulaşıldı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye üretiyor, güçleniyor. Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362'ye çıkardık. Her yeni organize sanayi bölgesi, üretim kapasitemizi artırıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. 120 bin hektarlık alanda, 362 OSB ile üretim altyapımızı sağlamlaştırdık. Türkiye'nin her bölgesinde istihdam ve yatırım fırsatlarını büyütüyoruz. Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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